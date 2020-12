VENTAJA PARA RIVER En el inicio de su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores, River Plate venció anoche 2-0 como local a Nacional de Uruguay con dos goles que llegaron en el segundo tiempo: Gonzalo Montiel, de penal, a los 22 minutos; y Bruno Zuculini, de cabeza, en tiempo adicionado. Antes, en la primera parte, Rafael Borré había fallado un dudoso penal que le concedieron al Millonario, mientras el VAR le había anulado un tanto a Matías Suárez. La revancha se jugará el próximo jueves en Montevideo. SIN DIFERENCIAS En el primer partido de la serie de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Lanús e Independiente igualaron 0-0 en La Fortaleza en un encuentro en el que el Rojo tuvo mejores opciones. La revancha será el próximo jueves en Avellaneda. COPA DIEGO MARADONA Hoy comienza la segunda etapa de la Copa de la Liga Profesional: Vélez Sarsfield recibe a Racing Club desde las 21.10 horas por la primera fecha de la Zona B de la Fase Complementación, cuyo ganador disputará un partido por un boleto a la Copa Sudamericana 2022 frente al perdedor de la final de la Fase Campeonato que definirá a un clasificado a la Copa Libertadores. PRIMERA B METRO Hoy comienza la segunda fecha del Torneo de Transición con dos partidos: San Telmo vs Fénix y Talleres (RE) vs Defensores Unidos. Ambos encuentros comienzan 17.10 horas. SELECCIÓN SUB 20 Fernando Batista convocó a 32 jugadores Sub 20 para comenzar a entrenar el lunes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de cara al Sudamericano que está programado para el mes de febrero en Colombia. De esta primera nómina fue dado de baja el mediocampista Facundo Farías (Colón de Santa Fe), quien dio positivo de coronavirus. GOL DE LO CELSO Con un tanto de Giovani Lo Celso, Tottenham superó 2-0 como local a Royal Antwerp y se clasificó junto al equipo belga a la próxima fase de la Europa League. Ese objetivo también lo consiguieron: Roma, Young Boys (Suiza), Arsenal, Molde (Noruega), Bayern Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica, PSV Edinhoven, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Zagreb, Wolfsberger, Hoffenheim y Estrella Roja. A ellos se sumaran los conjuntos que terminaron en la tercera posición de sus respectivos grupos en la Champions League. JUEGA EL LEEDS En el inicio de la 12ª fecha de la Premier League, Leeds United será local hoy frente a West Ham (17.00, ESPB). El conjunto que dirige Marcelo Bielsa buscará recuperarse de la derrota 3-1 que sufrió el pasado fin de semana ante Chelsea para tratar de recuperar posiciones en la tabla (se ubica 14º con 14 unidades).



Breves: Fútbol

11 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar