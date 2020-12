Elisa Abella detalló las propuestas para la Colonia Educativa Municipal 2021

Los niños de 6 a 12 años podrán participar de esta propuesta de Verano con actividades en el Club Puerto Nuevo. En el caso de los adultos mayores y las personas con discapacidad, habrá propuestas virtuales. Ya está abierta la inscripción. Este viernes, en una rueda de prensa, la secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Educación, Elisa Abella, anunció las propuestas para la Colonia Educativa Municipal 2021. Acompañada por el director de Deportes, Matías Lugo, la funcionaria anticipó que para los niños habrá una oferta de actividades presenciales en el Club Puerto Nuevo; en tanto que, para los adultos mayores y las personas con discapacidad, la propuesta es con modalidad virtual. "En el caso de los niños, es una escuela pensada en los chicos que no tuvieron la posibilidad de acceder a la escuela este año y no pudieron tener vínculo con sus profesores y compañeros. Queremos que regresen y se encuentren con un espacio para compartir actividades deportivas, expresivas y artísticas para disfrutar y también para poder socializar y compartir gratos momentos", comentó Elisa Abella. Quien además anticipó que "hay muchos protocolos para cumplir. Además, para garantizar su seguridad trabajaremos con grupos reducidos creando burbujas de hasta diez personas". Según anticipó, la Colonia se extenderá durante seis semanas y alcanzará a un total de 900 chicos, quienes rotarán y participarán una semana durante el ciclo. Por su parte, el director de Deportes explicó que "este año para adultos mayores y personas con discapacidad, la propuesta será virtual". "Nuestros profesores ya trabajan en la planificación para el verano. Queremos ofrecerles actividades diversas adaptándolas al formato virtual con los elementos que tienen en sus casas. Esperamos puedan sumarse y también disfrutar", completó. COLONIA EDUCATIVA MUNICIPAL DE VERANO La inscripción comenzó el miércoles 9 y se extenderá hasta el lunes 28 de diciembre. En este caso, habrá cupos límites. La planilla de inscripción podrá retirarse en la Dirección de Deportes ubicada en el edificio 6 de Julio (San Martin 373), de lunes a viernes, de 8 a 15. Para efectivizar la inscripción, dicha planilla deberá entregarse completa. Las actividades se desarrollarán a partir del 4 de enero, de 9 a 12, en el Club Atlético Puerto Nuevo. Está destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años. COLONIA VIRTUAL PARA ADULTOS MAYORES Los interesados pueden inscribirse desde el miércoles 9 de diciembre. Dicha inscripción se hará efectiva al solicitar, completar y reenviar la planilla de inscripción por foto de WhatsApp al 03489-15559892 (Coordinadora, Ghione Micaela). Esta propuesta está destinada a la población de adultos mayores comprendida a partir de los 60 años de edad. No habrá cupo límite. COLONIA VIRTUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD La inscripción se puso en marcha este viernes 11 de diciembre. Para participar, deberán contactarse al teléfono del coordinador, Damian Abatecola al 03489- 15660353. Esta Colonia está destinada a los grupos a partir de los 6 años. En ambos casos, las inscripciones podrán efectivizarse de lunes a viernes de 8 a 15. Las actividades que también se desarrollarán por WhatsApp comienzan el 4 de enero y se extienden hasta el 12 de febrero. Serán de lunes a viernes de 9 a 12.

En el caso de los adultos mayores y las personas con discapacidad, habrá propuestas virtuales.





Elisa Abella y el director de Deportes detallaron las propuestas en conferencia de prensa.



Elisa Abella detalló las propuestas para la Colonia Educativa Municipal 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar