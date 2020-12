P U B L I C



Durante el cierre del 19º seminario Propymes, el principal empresario del país y el ministro de Economía divergieron en sus miradas respecto a cómo lograr el equilibrio de las cuentas públicas y el nivel de intervención estatal para dinamizar el mercado. El líder de mayor grupo empresarial del país mantuvo una conversación de más de una hora con el ministro de Economía. No fue a puertas cerradas en la oficina del funcionario, sino un encuentro transmitido en vivo por YouTube y que expuso un contrapunto de visiones. Paolo Rocca, máximo responsable del Grupo Techint, reclamó un alivio de la carga impositiva para generar mayor competitividad en la cadena de valor industrial. La respuesta de Martín Guzmán fue concreta: "La Argentina hoy no está en condiciones de poder hacer cosas que impliquen una reducción de los ingresos fiscales". La charla cerró el 19º seminario Propymes y sirvió para contrastar las posiciones de Techint y del Gobierno nacional respecto a la economía argentina post-pandemia. Rocca, que destacó el apoyo de sus compañías a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor del grupo -Propymes comenzó en 2002 y desde entonces capacitó más de 37 mil personas- subrayó que "el motor de una economía debe ser el sector privado y la iniciativa privada", con un Estado asumiendo "un rol de regulación". En ese sentido, y frente a lo que describió como un nuevo ciclo de la economía mundial producto de la competencia entre Estados Unidos y China, el empresario consideró "muy importante" generar "confianza a las empresas, inversores y consumidores", lo que se logra "con estabilidad, previsibilidad y calidad institucional y también con macroestabilidad económica". "En esta dimensión, la preocupación que sentimos y también nuestra cadena de valor es el equilibrio de las cuentas públicas en el tiempo", comentó Rocca, para lo que encontró imprescindible "un reordenamiento y reducción del gasto público" en lugar de una "carga impositiva que pueda afectar los activos productivos". "Para poder exportar y mantener la competitividad en el frente externo e interno, el tema de la presión impositiva lo escucho de clientes, proveedores y colegas", manifestó Rocca. Guzmán, que lo escuchaba atentamente, coincidió en que "la estabilidad macroeconómica es un activo y un pilar esencial para el funcionamiento de la economía" y subrayó la prioridad de dotar a las empresas argentinas "de mayor productividad y competitividad", pero sostuvo que "no se puede reducir el déficit fiscal a cero de un momento a otro" porque "le haría muy mal a la economía". "Consideramos que en una economía que está estable -que hoy no es el caso- el sector privado es el motor principal", expresó Guzmán. "Hoy, en una situación de recesión, el sector público debe empujar la economía, porque si el sector privado no ve demanda de lo que produce, la economía no arranca". Más allá de los distintos enfoques, hubo coincidencias. Rocca y Guzmán hicieron hincapié en fortalecer la capacidad exportadora de la industria argentina como camino para mejorar la balanza comercial. Y el empresario celebró el Plan Gas por su potencial para reactivar el proyecto Vaca Muerta. "Ha sido un éxito de esta administración", afirmó el empresario sobre el programa que busca asegurar un nivel de demanda de gas que estimule la perforación y producción en el yacimiento neuquino. Esto garantizaría este insumo vital en los meses de invierno, reduciría la fuga de divisas y generaría nuevos puestos de trabajo. Rocca avizoró que el Plan Gas podría tener un impacto positivo en TenarisSiderca, que cierra el 2020 a la mitad del nivel de actividad que tenía un año atrás "pero va a ir creciendo cada mes", y también en Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo, que planea invertir 1.500 millones de dólares en los próximos cuatro años. "De todas las crisis que hemos vivido, la de este año fue la más dramática. Ha sido durísima para todos nosotros, nuestras familias, empresas y países. Su escala ha hecho que los caminos y salidas se fueran restringiendo, pero creo que pasamos lo peor: estamos saliendo de la crisis", analizó el empresario.



