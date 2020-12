Entró fuerte en la "ese" de Colón y tocó a un auto que terminó arriba de la vereda. Sólo daños materiales hubo que lamentar ayer por la tarde, luego que una Toyota Hilux golpeara el lateral posterior izquierdo de un Renault Clio que finalizó su trayectoria arriba de la vereda y por centímetros no impactó contra una columna de alumbrado público. La camioneta detuvo su marcha varios metros más adelante, con toda su trompa salida y la rueda delantera derecha desviada en su vertical, por lo que se presumía que había deformado la barra estabilizadora. El accidente tuvo lugar sobre Urquiza, a metros de Colón, donde el eje de la calle se desvía unos metros, formando una "ese" y luego rectifica en Brown. En el lugar se presentó un móvil del SAME, pero no hubo necesidad de hacer ningún traslado. Del operativo también participaron personal de Tránsito Municipal y un móvil del Comando Patrulla Campana.

A la Toyota Hilux se le desprendió toda su trompa y habría deformado la barra estabilizadora.





El Clio finalizó sobre la vereda y casi impacta contra una columna.

#Dato violento choque en Urquiza entre Colón y Almirante Brown. Una Hilux que circulaba a alta velocidad choca de atrás a un Renault Clio y lo sube a la vereda. El paragolpe de la camioneta se desprendió. SAME 1 revisó al conductor en dudoso estado, presente CP y Tránsito pic.twitter.com/36LR6ctD5b — Daniel Trila (@dantrila) December 11, 2020

Choque en la Urquiza

