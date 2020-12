Fue el jueves por la noche, sobre la Av. Rivadavia y Colectora sur, frente al barrio 9 de Julio. Dos motociclistas fueron trasladados el jueves a la noche por el SAME hasta el Hospital San José luego de protagonizar un accidente con un Chevrolet Agile. La colisión tuvo lugar sobre la Av. Rivadavia y Colectora sur, frente al barrio 9 de Julio. Aparentemente, ambos accidentados no revestían heridas de gravedad, pero aceptaron ser asistidos.



El accidente fue el jueves a la medianoche. Aparentemente, no tenían heridas de gravedad.



Dos motociclistas lesionados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar