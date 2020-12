Consenso de expertos sobre el manejo de casos de reinfección de Covid-19

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió ayer en el reporte diario sobre COVID-19 al consenso sobre el manejo de casos de reinfección desarrollado por el comité de expertos y las direcciones de epidemiología de las jurisdicciones. "Se considera reinfección a las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en personas que previamente documentaron un primer episodio de infección", definió la funcionaria. Además, se considera como caso sospechoso de reinfección a una persona con PCR detectable para SARS-CoV-2 después de un período mayor o igual a 45 días posterior a la primera infección durante el cual permaneció libre de síntomas y/o se obtuvo una PCR no detectable para SARS-CoV-2. Vizzotti señaló que la información disponible al momento indica que más del 90 % de los casos generan una respuesta inmune protectora entre los 10 y 21 días, aunque "esos anticuerpos disminuyen con el tiempo sobre todo en aquellas personas que tuvieron infecciones leves o asintomáticas". No se descarta que alguien pueda reinfectarse y transmitir la enfermedad, aunque a la fecha se estima que el riesgo es muy bajo. Por otra parte, en los recuperados (confirmados por laboratorio) que presentan una nueva exposición al virus, es decir que sean contacto estrecho de un caso confirmado tres meses después del episodio no se recomienda el aislamiento, ni repetir las pruebas de detección pero sí el control de la evolución. "Si hay reinfección se recomienda el aislamiento, prestar cuidados y el control de los contactos", aclaró. En todos los casos (hayan tenido o no COVID-19) se deben continuar con todas las medidas de prevención para minimizar la transmisión del virus SARS-CoV-2 a través del uso de barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos. En esta oportunidad participó en el reporte sobre COVID-19 el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, quien aseguró que "venimos trabajando intensamente junto al gobierno nacional y los intendentes en esta pandemia que ha producido un desastre sanitario a nivel mundial con consecuencias también económicas y sociales. No obstante, estamos convencidos de que hemos logrado llevar adelante en toda la provincia una tarea satisfactoria que permitió que a ningún bonaerense le faltara una cama de internación". "Ahora viene una segunda etapa de muchos cuidados, no hay que perder la atención ni bajar los brazos", advirtió Gollan.



