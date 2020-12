La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/dic/2020 ANSES:

La Anses extiende la suspensión del trámite de fe de vida hasta el 31 de marzo de 2021 La ANSES informa que el trámite de la supervivencia / fe de vida, actualmente suspendido hasta el 31 de diciembre, seguirá del mismo modo hasta el 31 de marzo de 2021 para el cobro de las jubilaciones y pensiones de enero, febrero y marzo. Esto significa que los beneficiarios no deben concurrir a los bancos para llevar a cabo la gestión.

