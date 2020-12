Beraldi: "Es necesaria una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema"

El integrante del Consejo Consultivo para la reforma judicial señaló que "es necesaria una ley que regule el funcionamiento del máximo tribunal respecto a las causas en las que debe intervenir y con un plazo en el que esas causas deben ser resueltas". El integrante del Consejo Consultivo para la reforma judicial, Carlos Beraldi, sostuvo este viernes que "es necesaria una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema" de Justicia y se mostró a favor de la creación de tribunales intermedios para "alivianar el trabajo" al Tribunal Superior. Tras el encuentro que mantuvieron el último jueves los miembros expertos en materia judicial con el presidente Alberto Fernández a quien le entregaron formalmente el informe con propuestas, Beraldi señaló que fue "una reunión muy cálida y muy productiva donde cada uno de los miembros dimos nuestras opiniones y el Presidente las acepto con mucho respeto". "Al finalizar el encuentro, el Presidente hizo un cierre a modo de conclusión lo que fue muy esperanzador porque él consideró que el trabajo ha sido muy útil porque es el puntapié inicial de todas las reformas que vienen que son tan necesarias en la justicia", precisó el abogado en declaraciones a periodísticas. Respecto al funcionamiento del Poder Judicial, dijo: "El 90% de los ciudadanos entiende que la justicia funciona mal o muy mal, por lo que no es una reforma que se mete por la ventana, sino que la gran mayoría de la gente está esperando salvo algunos". Sobre las propuestas de modificaciones vinculadas a la Corte Suprema de Justicia, Beraldi marcó que "es necesaria una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema respecto a las causas en las que debe intervenir y con un plazo en el que esas causas deben ser resueltas". Asimismo, planteó que "se debe terminar con la discrecionalidad de que la Corte resuelve los casos que quiere, sino que deben ser resueltos todos los casos". "Para alivianar el trabajo de la Corte pensamos en la posibilidad de construir tribunales intermedios que no significa recortarle funciones a la Corte, sino que ese tribunal intermedio se va a ser cargo de un montón de trabajo que hoy hace que el Tribunal Supremo esté desbordado de trabajo", fundamentó. Además dijo que la Corte es "un órgano que no debe tener política partidaria. Queremos un tribunal a la cabeza del Poder Judicial que aplique la ley y no las conveniencias políticas ni que se someta a las presiones mediáticas". Sobre el Consejo de la Magistratura, propuso "repensar el funcionamiento del Consejo, terminar con esta lógica política partidaria y darle más intervención a los sectores de la sociedad que tienen mucho para aportar como del ámbito académico u ONG". "También se propuso establecer el juicio por jurado, que es una larga tarea pendiente que tenemos", detalló Beraldi. Otro de los puntos en el informe es la Procuración General de la Nación, ya que "todo el país está viendo como la Procuración está prácticamente acéfala y cuando se ponga en funcionamiento un juicio de contenido acusatorio ese va a ser un órgano importante por lo que pensamos que debe tener un plazo de cinco años la titularidad del organismo con una mayoría absoluta para designarlo", dijo el experto en derecho.



Beraldi: "Es necesaria una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema"

