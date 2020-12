La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/dic/2020 Según Kulfas, la Argentina necesita generar "superávit de divisas" para salir de la crisis económica







El ministro señaló que el país "necesita aumentar las reservas del Banco Central". El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró ayer que el país necesita "generar un superávit de divisas" para salir de la crisis, y aseguró que no se registran problemas de abastecimiento de insumos para la industria. Según el funcionario, la Argentina "necesita aumentar las reservas del Banco Central". Y agregó: "Por eso nuestro esfuerzo es lograr eso de manera genuina, a través de las exportaciones y en algunos casos, sustituir importaciones". Sobre este último punto, Kulfas señaló que "no estamos teniendo problemas de abastecimiento, no observamos faltante de insumos" importados. En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia, el funcionario estimó, por otra parte, que la agroindustria "va a ser protagonista en 2021". Asimismo, sostuvo que actualmente "algunas pymes ya están en un proceso muy claro de recuperación, sobre todo en la industria y en la construcción. Pero hay sectores críticos aún, como el de las actividades culturales". "La industria está funcionando bien", subrayó Kulfas, y en ese sentido destacó al sector automotriz. El ministro consideró que los sectores más afectados en pandemia fueron el comercio, la gastronomía, el turismo y las actividades culturales. "Son actividades que en algunos casos no tuvieron facturación o ingresos muy bajos", puntualizó. A la vez, resaltó que para las pymes que están en recuperación, "tenemos un paquete muy fuerte de apoyo, con líneas de crédito".



