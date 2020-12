José Abel Perdomo

Frecuentemente vemos como el sector menos democrático de la oposición junto a los medios hegemónicos de comunicación no tienen límite alguno en disfrazar a la realidad para tratar de adecuarla a sus intereses políticos que están en las antípodas de los de las grandes mayorías. A este accionar muchos llaman "caranchear" por ser sus protagonistas verdaderos caranchos a la hora de tratar de sacar alguna ventaja a como dé lugar. Cada vez que se produce un hecho delictivo aberrante protagonizado por un menor de la clase humilde se insiste en bajar la edad de imputabilidad y aumentar las penas como la gran solución que nos traerá mayor seguridad. Lo que casi nadie dice que esta respuesta punitiva ya ha sido probada en nuestro país sin ningún resultado positivo. Hace algunos años el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg lograba masivas convocatorias que consiguieron el endurecimiento de las penas tal como ahora se reclama. Recordemos que incluso las sesiones que dieron lugar a la modificación de las leyes tal como se pedía eran monitoreadas por el propio Blumberg desde un palco del Congreso. Como era de prever los resultados demostraron lo ineficaz de esas modificaciones legales en lograr menores índices de inseguridad. Tampoco la promocionada ex-ministra Patricia Bullrich pudo bajar los niveles de delincuencia aunque se disfrazara de gendarme y en los hechos protegiera a quienes hacían uso y abuso del "gatillo fácil" que en mucho se asemeja a la pena de muerte sin juicio previo. Lo que sí llama la atención es ver como el ministro provincial de seguridad Sergio Berni se pasea por todos los canales repitiendo esa prédica punitiva en evidente contraste con la postura de la ministra nacional Sabina Frederic quien está a favor de una política preventiva, postura que Berni no desconoce. Además de estar demostrado que aumentar las penas no consigue resultados el castigo llega cuando el delito ya se ha producido y que en el caso de un asesinato su consecuencia es irreversible. En cambio la prevención busca evitar que el hecho se produzca y de esta manera se pueda evitar robos y muertes. No debemos soslayar que la enorme desigualdad que existe en nuestro país es en gran medida el caldo de cultivo de los problemas de inseguridad y por lo tanto es impensable una solución eficaz si no achicamos esa gran brecha que existe en la sociedad En su reciente informe el Observatorio de la Deuda Social Argentina que pertenece a la Universidad Católica Argentina (UCA) da cuenta del previsible aumento de la pobreza e indigencia como consecuencia de la pandemia que azota al mundo. Se debe tener en cuenta que estos efectos del covid-19 se suman a los ya insoportables niveles que nos dejó el anterior gobierno y que afectan a millones de personas y son inadmisibles en una sociedad que se pretende democrática. Esta institución reconocida por su independencia de los gobiernos de turno muestra que la pobreza alcanzó el 44,2% y la indigencia el 10,1% y estimó que sin la intervención del estado a favor de aquellos que menos tienen esos porcentajes serían del 53,1% y 27,9% respectivamente. Muchos hablan de que ahora hay un estado presente y en verdad siempre lo está y además nunca deja de intervenir. La diferencia consiste es ver a que sector de la sociedad favorece con sus intervenciones. En este caso invirtiendo enormes sumas de dinero para paliar en algo la desesperante situación de millones de argentinos y en otros endeudándonos para posibilitar la fuga de capitales de unos pocos que se enriquecen a costa del empobrecimiento de millones. Albert Einstein decía que "Todo problema complejo tiene una solución simple, pero que es falsa". La experiencia nos indica que la inseguridad es un problema complejo y por lo tanto también su solución lo es.

El regreso de Blumberg

Por José Abel Perdomo

