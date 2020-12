Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASTIZAL NO DESEADO "Como se en la foto a media cuadra de Colectora Sur justo enfrente de Carrefour (se ve en la foto) este terreno pertenece al municipio está ubicado en la calle Neuquén al 200 este inmueble tiene 20 mts de ancho por 50 mts de largo y estamos reclamando al CEMAV para que corten este pastizal posible foco de roedores y delincuentes. Sin respuesta positiva en las oportunidades de comunicación con este organismo acudimos a este medio para hacer público este reclamo y hacer eco para que el municipio escuche las quejas de este querido Barrio Romano" escribe Juan Pablo. UNA PÉRDIDA IMPORTANTE "Estrada 463. Gran pérdida que hace meses los vecinos estamos reclamando y aun no hay respuesta. Desde ya agradecido por la colaboración" escribe Jorge. SIGUE REBALSANDO "Río Negro entre J.Vigna y Di Paoli al fondo, al no tener respuestas de las autoridades correspondientes escribo por este medio diciendo que sigue rebalsando la cámara/cloaca en la puerta de mi domicilio el cual con el calor hace largar mucho olor" muestra Mario. #QuejaVecinal gran montaña de ramas que obstruyen la visión en la esquina de San Martín y San Lorenzo barrio Villanueva. Según los vecinos puede ocasionar algún tipo de accidente si los conductores no ven bien al cruzar. Varias montañas de ramas de poda. pic.twitter.com/WxDXxZ9H6o — Daniel Trila (@dantrila) December 11, 2020

12 de Diciembre de 2020:

Quejas Vecinales

