Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimenticia

El 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Dichos trastornos que son multicausales deben de ser abordados de manera interdisciplinaria. Desde un punto de vista psicológico la intervención se realiza teniendo como foco la conducta alimentaria donde podemos ver la manifestación de una variedad de preocupaciones con relación al peso, la comida y la figura que alteran la conducta alimentaria y perjudican notablemente la calidad de vida. Esto responde a una manera de pensar y percibirse, relacionada con una elevada insatisfacción con la imagen corporal y una valoración personal completamente ligada a la autoimagen. Ahora bien, ¿cómo se inicia y se mantiene un TCA? No hay una causa única, sino que hay factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento. Algunos de estos factores predisponentes son: la cultura de la delgadez e ideal de belleza, la rigidez y altas expectativas familiares, antecedentes de TCA en la misma, perfeccionismo, baja tolerancia a la frustración, historia de aprendizaje, vulnerabilidades biológicas, herencia y peso, etc. Christopher Fairburn propone que la sobrevaloración del peso y la figura y un intento de tener un control sobre las mismas, lleva a las personas con TCA a dietas restrictivas. Entendemos como dieta restrictiva, la restricción voluntaria de ingesta de alimentos (en cantidad y variedad) y la negación de las señales de hambre, mantenidas en el tiempo, al mismo tiempo que se crean "reglas" sobre cuáles alimentos se pueden ingerir y cuáles no, en qué momento, en qué cantidad y/o como compensar el hecho de romper alguna regla. La dieta restrictiva lleva a dos caminos: uno, el bajo peso y los efectos de la inanición y el segundo, el atracón y/o otras formas de romper con las reglas de las dietas restrictivas (picoteo durante el día, sobreingesta subjetiva, etc.). Cuando la dieta restrictiva lleva a un bajo peso, suelen aparecer los efectos de la inanición; dentro de esos efectos encontramos: la rigidez en el pensamiento, dificultad en la toma de decisiones, limitación de la concentración, estado de ánimo bajo e irritación con mayor facilidad, inflexibilidad y rigidez en los hábitos, tendencia introspección y egocentrismo, etc. (Fairburn 2008). Estos efectos funcionan como factores de mantenimiento y refuerzan la sobrevaloración del peso y de la figura. Por otro lado, la dieta restrictiva puede llevar al atracón o a romper las reglas (por ej. Ingerir alimentos que la consultante etiqueta como "malos" o "prohibidos"). El atracón es una sobreingesta compulsiva que va acompañada de una pérdida de control y a mediano/largo plazo genera culpa, vergüenza, etc. En el intento de compensar lo ingerido, la persona con un TCA puede recurrir al vómito autoinducido, laxantes, ejercicio físico extremo o volver a la restricción alimentaria. Y acá el circuito vuelve a comenzar. Los eventos adversos y el estado de ánimo también pueden llevar a un atracón como estrategia de regulación. Desde CMR resaltamos la importancia de tener una vida plena, rica y significativa donde frente a dificultades que puedan aparecer lo más conveniente es realizar una consulta temprana al equipo interdisciplinario. Lic. Marcela Moragues - Psicóloga (MP 20094) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

