Uno de los líderes, Sarmiento de Junín, recibirá a Defensores de Belgrano, que solo cosechó un punto hasta el momento. Ayer, Estudiantes de Río Cuarto igualó con Platense por la Zona A.

En siete fechas urgentes, la Primera Nacional definirá a los dos finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional. Por ello, cada jornada cuenta y tiene un valor enorme. Y con esa expectativa se vive este Torneo de Transición que tiene a Villa Dálmine como uno de los protagonistas que se ilusiona con llegar a esa primera chance de subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

En este contexto, hoy estará comenzando la tercera fecha de la Zona B de la Fase Campeonato que integra el Violeta. Será desde las 19.00 horas, cuando Sarmiento reciba en Junín a Defensores de Belgrano.

El Verde (que igualó 1-1 con el equipo de nuestra ciudad en su debut) suma 4 puntos y es líder junto a Atlético de Rafaela, mientras el Dragón, que tiene una sola unidad en su haber, llega a este encuentro luego de caer como local frente a San Martín de Tucumán. Por ello, una derrota lo dejaría muy complicado para aspirar a estar en la definición por el primer ascenso: ya quedaría a seis puntos de distancia cuando solo le quedarían doce en juego.

Esta tercera fecha de la Zona B continuará mañana con San Martín (T) vs Atlético Rafaela y se cerrará el lunes con Deportivo Riestra vs Gimnasia (M) y Tigre vs Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

En cambio, la tercera fecha de la Zona A de la Fase Campeonato se abrió ayer en Córdoba, donde Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 como local frente a Platense, que quedó como único líder con 5 puntos. Por su parte, el elenco cordobés cosechó su tercer empate en fila.

La programación continuará hoy con Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste (17.10, TyC Sports) y se cerrará mañana con Atlanta vs Agropecuario y Temperley vs Estudiantes (BA).

Ayer también comenzó la tercera fecha de la Fase Reválida: por la Zona B, Quilmes le ganó 1-0 como visitante a Almagro, que era el único equipo de toda la divisional que había logrado sumar dos victorias hasta el momento. Así fue alcanzado por el Cervecero, que ahora también suma 6 puntos.

Hoy se cerrará esta jornada de la Zona B Reválida con los partidos Gimnasia (J) vs All Boys, Santamarina vs Chacarita y Brown (A) vs Instituto (todos desde las 17.10).

En tanto, por la Zona A Reválida hoy se medirán: Barracas Central vs Belgrano, Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (PM) y Alvarado (MdP) vs San Martín (SJ).