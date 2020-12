La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/dic/2020 Breves: Liga Profesional

VÉLEZ LO DIO VUELTA En el inicio de la segunda ronda de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol, Vélez Sarsfield venció anoche 2-1 como local a Racing Club en un final a puro gol. A los 35 minutos del segundo tiempo, Thiago Banega adelantó a La Academia, pero en una ráfaga, el Fortín lo dio vuelta: a los 43 anotó Cristian Tarragona y a los 44 lo hizo Lucas Janson para el 2-1 definitivo. El encuentro correspondió a la Zona B de la Fase Complementación que hoy continuará con el duelo Newells vs Estudiantes de La Plata (17.10 horas). BOCA Y SAN LORENZO Este sábado, además, comenzará la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. Por la Zona A debutará Boca Juniors como local frente a Arsenal de Sarandí (19.20). Para este duelo, Miguel Ángel Russo presentaría una formación alternativa, resguardando a los habituales titulares para el inicio de la serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores frente a Racing Club, que anoche también utilizó mayoría de suplentes frente a Vélez. En tanto, por la Zona B de la Fase Campeonato hoy jugarán Colón de Santa Fe vs Gimnasia de La Plata (17.10) y San Lorenzo vs Talleres de Córdoba (21.30). CUPO DE COPA EN DUDA Desde la organización de la próxima edición de la Copa Argentina le comunicaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que, debido a que el certamen no podrá finalizarse antes del inicio de la Copa Libertadores 2021, decidieron otorgarle a la casa madre del fútbol argentino la potestad de definir quién clasificará a dicho certamen. Desde la AFA confirmaron que ese boleto será para el quinto de la tabla general de la pasada temporada y, por ello, Vélez Sarsfield (39 puntos; +12 goles a favor) festejó inmediatamente. Sin embargo, esa situación no está asegurada: Defensa y Justicia (36 puntos; +8) mantenía un encuentro pendiente frente a Estudiantes de La Plata que, ahora, deberá jugarse ante la posibilidad del Halcón de Varela de conquistar la clasificación a una nueva Copa Libertadores. Para ello, claro está, debería ganarle por cuatro goles de diferencia al Pincha. A su vez, la confirmación de AFA respecto a cómo será la clasificación pendiente a la Copa Libertadores le permitirá a Rosario Central jugar la Copa Sudamericana. El Canalla había quedado a un puesto de obtener su boleto en la pasada temporada, pero ahora, al abrirse un cupo más de Libertadores, el elenco rosarino tiene su plaza asegurada para la Sudamericana 2021.



12 de Diciembre de 2020

