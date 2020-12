La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/dic/2020 Breves: Fútbol

12 de Diciembre de 2020







LEO Y EL LOCO Los rosarinos Lionel Messi y Marcelo Bielsa fueron ternados este viernes al premio "The Best 2020", un galardón que entrega la FIFA a los mejores del año desde hace una década. La ceremonia de premiación será el próximo jueves 17 de manera virtual, dada la pandemia de coronavirus. "La Pulga", figura del Barcelona de España, comparte terna junto al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el polaco Robert Lewandoski (Bayern Munich), quien parte como máximo candidato luego de haberse coronado campeón y goleador en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Por su parte, Bielsa, quien condujo al Leeds United al ascenso a la Premier League, fue elegido junto a los alemanes Jürgen Klopp (campeón de la Premier League con Liverpool) y Hans-Dieter Flick (ganador de la triple corona con Bayern Munich). CLÁSICO DE MADRID Por la 13ª fecha de La Liga de España, hoy se jugará el derby de Madrid: Real recibirá a Atlético (17.00, ESPN) con el objetivo de recortarle distancia en el campeonato. El conjunto dirigido por Diego Simeone es el único invicto del certamen y suma 26 puntos en diez presentaciones, mientras el Real Madrid acumula 20 en 11 partidos. Este sábado también jugarán: Valencia vs Athletic Bilbao, Getafe vs Sevilla y Huesca vs Alavés. Ayer se abrió la jornada con el triunfo de Valladolid sobre Osasuna por 3-2. DERROTA PARA BIELSA Leeds United sufrió ayer su segunda caída consecutiva al perder 2-1 como local frente a West Ham. De esta manera, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se mantuvo en la 14ª posición con 14 puntos, mientras West Ham llegó a 20 y ascendió hasta el 5º puesto. La 12ª fecha de la Premier League continuará hoy con Wolverhampton vs Aston Villa, Newcastle vs West Bromwich, Manchester United vs Manchester City (14.30, ESPN) y Everton vs Chelsea. SERIE A DE ITALIA En el comienzo de la 11ª fecha, Sassuolo (22 puntos) venció ayer 1-0 como local a Benevento y volvió a posicionarse como escolta del líder Milan (26). La jornada continuará hoy con tres encuentros: Crotone vs Spezia, Torino vs Udinese y Lazio vs Hellas Verona. PRIMERA B METROPOLITANA Ayer comenzó la segunda fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana: San Telmo le ganó 2-1 como local a Fénix, mientras Talleres de Remedios de Escalada igualó 1-1 con Defensores Unidos. Hoy se disputarán otros tres encuentros: Tristán Suárez vs Villa San Carlos, Deportivo Armenio vs San Miguel y Los Andes vs Argentino de Quilmes. PRIMERA C Por la primera fecha de la Reválida 2, Luján derrotó ayer 2-0 como visitante a Leandro N. Alem. Hoy, por la misma zona jugarán El Porvenir vs Midland. Mientras que por la Zona Reválida 1 se medirán Berazategui vs Sportivo Italiano. PRIMERA D Hoy comienza la tercera fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición con el duelo que sostendrán Muñiz (1 punto) y Centro Español (1) desde la 17.10 horas. La programación continuará mañana con Puerto Nuevo (0) recibiendo a Juventud Unida (2) desde las 17.10 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.



Breves: Fútbol

12 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar