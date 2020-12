La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Un accidente y una sospecha







Un vecino del barro Las Praderas cayó con su moto el lunes por la madrugada y fue hospitalizado. Todavía no despertó y sus familiares creen que no se trató de un accidente. En nuestra edición del martes dábamos cuenta de un joven quien manejando una Honda Dax perdió el control de su moto en las inmediaciones del hotel Dazzler que se encuentra frente a la Ruta 9, mano a Capital Federal. Fruto del impacto que tuvo lugar pasadas las 5 de la mañana del lunes, el vecino experimentó heridas sangrantes por lo que el móvil del SAME que se hizo presente en el lugar lo trasladó hasta el Hospital San José. Sus familiares se comunicaron con nuestra redacción para señalarnos que desde que fue internado, todavía no había despertado. Se trata de Kevin Villa. Tiene 20 años y es vecino del barrio Las Praderas. Además, sospechan de que no se trató de un simple accidente: "La moto de atrás está chocada, y en la cara tiene tajos. Quisiéramos ver si por lo menos el hotel registró algo. Para nosotros le quisieron robar o algo parecido", señalaron.



La moto presentaba manchas de sangre fresca luego de la caída que experimentó su dueño.

