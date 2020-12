La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine se juega una parada clave frente a Tigre en Victoria







Después de los dos empates iniciales, el Violeta buscará su primer triunfo en el Torneo de Transición ante uno de los grandes candidatos. De la Riva realizaría dos modificaciones en el once inicial. El cierre de la tercera fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional tendrá a Villa Dálmine enfrentando a Tigre como visitante, mañana lunes desde las 21.10 horas, por la Zona B de la Fase Campeonato. Para ambos será un duelo muy importante, cuando este certamen "relámpago" se acerca a la mitad de su calendario. Para el Matador, porque viene de perder ante Atlético Rafaela; y para el Violeta, porque después de los dos empates conseguidos en las dos primeras fechas necesita seguir sumando. Y hacerlo ante el gran candidato, en condición de visitante, sería un golpe de confianza Por su participación en la Copa Libertadores, el Matador fue el primer equipo de la categoría en armarse y lo hizo con muchos nombres de jerarquía, incorporando incluso cuatro jugadores de reciente paso por nuestra ciudad como los defensores Nicolás Sansotre y Fernando Alarcón, el mediocampista David Gallardo y el delantero Ijiel Protti. Sin embargo, tras su fallida experiencia en el certamen continental sufrió un cambio de timón: se fue Néstor Gorosito y asumió Juan Carlos Blengio como DT. Su arranque en la Primera Nacional fue con victoria 1-0 sobre San Martín en Tucumán, pero luego cayó 3-2 en su visita a Atlético Rafaela. Por su parte, el Violeta igualó sin goles en Junín frente a Sarmiento, mientras el pasado fin de semana empató 1-1 con Deportivo Riestra en Campana. Respecto a esos compromisos, Felipe De la Riva evalúa modificaciones. En el arco está la duda entre Juan Marcelo Ojeda (arrastra molestias físicas) y Lucas Bruera, quien atajó frente a Riestra. Y en el mediocampo habría dos cambios: Facundo Lando recuperaría el lugar que se ganó en la pretemporada como carrilero por derecha, postergando a Laureano Tello (quien lo reemplazó por su lesión); mientras que Tomás Garro también saldría del once inicial después de un flojo desempeño en el último partido. En esa posición, el entrenador podría jugársela por el juvenil Valentín Umeres (ocupó esa posición tanto ante Sarmiento como frente a Riestra cuando le tocó ingresar), por Sergio Sosa (en el inicio de la pretemporada era titular en ese lugar) y hasta por Lucas Cuevas, quien regresó al club en la semana previa al debut y todavía no tuvo minutos esta temporada. Con este panorama, la probable formación del Violeta para visitar mañana a Tigre sería: Ojeda o Bruera; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Facundo Lando, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Sosa o Umeres, Enzo Fernández y Catriel Sánchez. El encuentro comenzará a las 21.10 horas en el estadio José Dellagiovanna y será dirigido por Lucas Comesaña, quien estará acompañado por los asistentes Mariano Viale y Mariano Ascenzi y también por Cristian Cernadas como cuarto árbitro.



FACUNDO LANDO VOLVIÓ A VER ACCIÓN ANTE RIESTRA Y PODRÍA SER TITULAR FRENTE A TIGRE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos anteriores, Villa Dálmine ganó en 11 ocasiones, Tigre logró 21 victorias y empataron 6 encuentros. El Violeta convirtió 39 goles, mientras el Matador marcó 60. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 19 veces: el Violeta ganó 7 partidos (26 goles) y Tigre ganó 8 (31 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL TIGRE. Jugaron 19 veces: Villa Dálmine ganó en 4 ocasiones (13 goles) y Tigre ganó 13 encuentros (29 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El martes 15 de octubre de 2019, por la 9ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, Tigre se impuso 1-0 como local con gol de Agustín Cardozo. EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE. El sábado 15 de febrero de 1986, por la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Oscar César Moyano. APOSTILLAS. Villa Dálmine acumula 10 encuentros sin victorias frente a Tigre, con 8 derrotas y 2 empates. Como local, el Violeta suma 5 juegos sin halagos, con 3 derrotas y 2 empates. Como visitante, en tanto, lleva cinco derrotas consecutivas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 20 de junio de 1964 se enfrentaron por primera vez, por la novena fecha del campeonato de Primera B. Aquella tarde, el Violeta se impuso 2-1 como visitante. La síntesis del encuentro fue la siguiente: TIGRE (1): Luis Andrés Guagliano; Mario Alfredo González y Mario Rodolfo De María; Gerardo Anselmo Biasatti, Manuel Roberto Pilán y Luis María Piñeyro; Carlos Cabrera, Héctor Escalante, Alberto José López, Osvaldo De Brassi y Guillermo Julio Moyano. DT: Mario Emilio Boyé. VILLA DALMINE (2): Oscar Julio Cadars; Ricardo Augusto Monteiro y Bernardo Carlos Guastavino; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Osvaldo Ernesto Mori y Fernando Oscar Marchesi; Juan Osvaldo Argés, Julio Argentino Buitrago, Jorge Isidoro Benítez, Luis Ángel Vizzo y Guillermo José Puerto. DT: Horacio Marcelo Torello. GOLES: PT 30m De Brassi (T) y 31m Argés (VD). ST 23m Jorge Benítez (VD). CANCHA: Tigre. ÁRBITRO: Dante Luis Guidi. RESERVA: Tigre 4 - Villa Dálmine 1. NO SE PUDO TERMINAR EN JUNÍN La tercera fecha de la Zona B de la Fase Campeonato comenzó ayer en Junín, pero un corte de energía eléctrica obligó a suspender en el entretiempo el duelo que Sarmiento y Defensores de Belgrano igualaban sin goles. Hoy la programación continuará con San Martín de Tucumán vs Atlético Rafaela (21.30 horas). Y mañana se cerrará con Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza (17.10) y Tigre vs Villa Dálmine (21.10). En tanto, por la Zona A, Ferro Carril Oeste consiguió ayer sus primeros puntos al vencer 3-2 como visitante a Deportivo Morón. Antes, el viernes, Estudiantes (RC) había igualado 1-1 con Platense. Hoy juegan: Atlanta vs Agropecuario y Temperley vs Estudiantes (BA), ambos desde las 17.10. Por la Zona A de la Fase Reválida, Barracas Central venció 1-0 como local a Belgrano de Córdoba en un polémico encuentro que se definió en tiempo adicionado y luego que el árbitro Nelson Sosa expulsara a dos jugadores del Pirata, lo que generó enérgicos reclamos de Ricardo Caruso Lombardi. Además, Independiente Rivadavia 0-0 Guillermo Brown y Alvarado 0-1 San Martín (SJ). Con estos resultados, Barracas Central y San Martín son líderes con 7 puntos. Mientras que por la Zona B Reválida jugaron: Gimnasia (J) 2-0 All Boys, Santamarina 3-1 Chacarita y Brown (A) 1-1 Instituto. En este grupo, Quilmes (le había ganado 1-0 a Almagro el viernes), Santamarina y Almagro son líderes con 6 puntos.

