Tras caer en sus primeras dos presentaciones, el Auriazul vuelve a jugar hoy como local. Por la tercera fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Juventud Unida en un partido que comenzará a las 17.10 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Nicolás Mastroieni. Para el Auriazul será la oportunidad de revertir un mal comienzo después de las derrotas sufridas ante Central Ballester (0-2 como local) y Argentino de Rosario (1-4 como visitante). Mientras su rival llegará a Campana también en busca de su primera victoria luego de haber empatado sus primeros dos compromisos (1-1 con Centro Español y 0-0 con Muñiz). Para este compromiso, el DT Gastón Dearmas no podrá contar con Facundo Ibáñez, autor del gol en Rosario, quien vio la roja en el comienzo del segundo tiempo, cuando el Portuario todavía le ganaba 1-0 al Salaíto. Su lugar en el mediocampo lo ocuparía el sampedrino Francisco Ramis. Otra modificación que podría tener el once inicial del equipo de nuestra ciudad sería en el arco, donde Tabaré Benítez podría tener su oportunidad luego que Javier Balbuena tuviera flojas respuestas en los primeros goles que le convirtieron tanto Central Ballester como Argentino de Rosario. Esta tercera fecha de la Fase Reválida de la Primera D comenzó ayer con el empate 1-1 entre Muñiz y Centro Español, por lo que, en caso de ganar hoy, Puerto Nuevo terminaría el domingo en la tercera posición, a tres unidades del líder Argentino (R), que mañana visita a Yupanqui. En tanto, por la Fase Campeonato hoy juegan Liniers vs Atlas, mientras que mañana lo harán Sportivo Barracas vs Lugano y Defensores de Cambaceres vs Deportivo Paraguayo.

PUERTO NUEVO BUSCARÁ HOY SUS PRIMEROS TRES PUNTOS DEL CERTAMEN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 80. En 79 partidos, Puerto Nuevo obtuvo 20 triunfos, Juventud Unida logró 30 victorias y empataron 29 veces. Puerto convirtió 100 goles, mientras que Juventud Unida marcó 119. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 39 partidos, Puerto Nuevo ganó 9 (49 goles) y Juventud Unida ganó 15 (62 goles). Empataron 15 veces. COMO LOCAL JUVENTUD UNIDA. En 40 juegos, Juventud Unida ganó 15 (57 goles) y Puerto Nuevo venció en 11 (51 goles). Empataron en 14 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO. Por la segunda fecha del Torneo Clausura de la pasada temporada, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Nicolás Rodríguez y Enzo Moreno en cancha de Justo José Urquiza. El encuentro comenzó el lunes 17 de febrero y terminó el miércoles 19 después de las intensas lluvias que obligaron a suspender el cotejo a los 15 minutos del ST. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el domingo 15 de septiembre de 2019, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Puerto Nuevo se impuso 3-1 con un doblete de Nicolás Rodríguez y un golazo de Agustín Campana. APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula dos victorias consecutivas ante Juventud Unida. La última derrota fue el sábado 6 de abril de 2019, por la 25ª fecha del Campeonato 2018/19 de Primera D: cayó 3-0 como visitante. Como local, suma dos juegos sin caídas con una victoria y un empate. La última vez que fue vencido por Juventud Unida en Campana fue el sábado 24 de marzo de 2018, por la 24ª fecha del Campeonato 2017/18: cayó 1-0 con tanto señalado por Ricardo Grieger de penal. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER EMPATE LOCAL El 11 de julio de 1976, por la 14ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo y Juventud Unida igualaron 0-0 en el Estadio Municipal de Campana. La síntesis de ese partido fue la siguiente: PUERTO NUEVO (0): Carlos Alberto Pérez; Julio Raboni, Pichinelli, Maggiolo y Mauro (Fillopksi); Tabbia, Velázquez (Gizzarelli) y Juan Domingo Raboni; Malaszuk, Argés y Fossatti. DT: Domingo Pepe. SUPLENTES: Reynaldo Torres, Cherei y Laita. JUVENTUD UNIDA (0): Casamayor; Ortolani, Castro, Anivole y Yannello; Alí, Miguel Angel Luna y R. Villaroel; N. Luna (Rosselot), Trillini y Machuca. DT: Rubén Glaría - N. Castro. SUPLENTES: Ramírez, Bonato, Lemos y Moreto. GOLES: no hubo. INCIDENCIA: ST 21m Juan Raboni (PN) desvió un penal. EXPULSADO: ST 44m Yanello (JU). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Jorge Kravanja. LAS CHICAS, EN JUNÍN Esta tarde, el equipo femenino de Puerto Nuevo enfrentará a Sarmiento de Junín como visitante en un encuentro que comenzará a las 17.00 horas y corresponde a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Reducido de la Primera B que definirá dos ascensos a la máxima categoría femenina de AFA. En la primera jornada, las Auriazules igualaron 2-2 como locales frente a Estudiantes de Buenos Aires, mientras las Verdes superaron 2-0 a Comunicaciones en Agronomía. En el otro duelo de esta fecha de la Zona B, Ferro Carril Oeste igualó ayer 2-2 con Estudiantes (BA), por lo que las Portuarias, en caso de ganar hoy, quedarán como líderes. En tanto, por la Zona A ayer jugaron: Deportivo Español 1-1 Argentinos Juniors y All Boys 3-0 Defensa y Justicia.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Juventud Unida en busca de su primera alegría

