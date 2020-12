La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Otra vez un accidente en el semáforo de la Chacabuco







Una mujer en moto fue impactada por un Renault Fluence sobre la Av. Rivadavia y colectora. Quienes acostumbran a transitar por la Av. Rivadavia saben de las confusas situaciones de tránsito que se producen por las largas colas de vehículos en espera de la luz verde del semáforo de la calle Chacabuco, del barrio Villanueva. El viernes por la tarde tuvo lugar un nuevo accidente, a manos del conductor de un Renault Fluence quien, desde la colectora del barrio 9 de Julio intentó cruzar y terminó impactando con una motociclista quien cayó al asfalto. Sin bien aparentemente no revestía lesiones de gravedad, la joven mujer quien salía de trabajar en el local de venta de carne al por mayor que se encuentra en las inmediaciones, fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José para ser revisada.

La joven mujer no revestía lesiones de gravedad, pero ameritó ser trasladada hasta el Hospital.





El Renault Fluence salía de la colectora, del lado del barrio 9 de Julio.

#Ahora choque en el cruce de Colectora Sur y Av. Rivadavia. Un Renault Fluence y una Honda biz, la motociclista, empleada del frigorífico, con golpes por la caída fue trasladada por SAME 2, colaboró Tucu de Defensa Civil, presente señalizando en el lugar Comando zona 7 pic.twitter.com/HuQ4Bw34Ag — Daniel Trila (@dantrila) December 11, 2020

