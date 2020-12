La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Opinión:

Sin adversarios se construye una sociedad moderna e inclusiva

El objetivo de una política democrática no se encuentra en eliminar pasiones ni desplazarlas a la esfera privada; consiste en movilizarlas y ponerlas en acción de acuerdo con los dispositivos institucionales que favorezcan el auténtico pluralismo político. No somos todos iguales, ni pensamos de la misma manera. La vida política nunca va a poder prescindir del antagonismo, pero si podemos transformarlo en un antagonismo productivo y constructivo, que incumbe la acción pública y a la formación de identidades colectivas, tan necesarias para sostener una democracia representativa real. En el contexto mundial que hoy tenemos, la política nacional como la internacional, torna obsoleta la idea convencional de un "adversario", debe apostarse a un diálogo racional universal como herramienta de resolución de problemas, posibilitando el consenso en un marco de tolerancia mutua. La naturaleza de la política como "contienda" debe dar paso a la posibilidad de conciliar pluralismo y democracia, y evolucionar hacia un "pluralismo razonable". Si vemos lo político como estrategia o negociación de poder, nos alejamos esencialmente del objetivo de la política democrática; lo político en el modo inadecuado refiere a aquellas posiciones afectadas por el balance de poder existente entre diversas doctrinas. En política, el prejuicio y la discriminación que del adversario se deriva, entendida como acción y efecto de separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra, se encuentran relacionados causalmente y se nutren uno a otro. Esta relación se desarrolla en forma circular, ya que el prejuicio y la discriminación no generan otra cosa que intolerancias. Aceptar la pluralidad representa una multiplicidad de potencialidades para la acción ciudadana. Contemplar el diálogo político, construir en la diversidad, respetar al que opina distinto, son valores esenciales para la reconstrucción de las sociedades modernas. No todo es blanco o negro. El desafío es la construcción de una política que pueda canalizar las rivalidades sin acallar la diversidad inherente a cualquier orden social y los límites son inevitablemente políticos, por lo tanto, deberán ser discutidos siempre. Como afirmaba Max Weber, en el régimen democrático la verdad no es y no puede ser una sola, sino que, contrariamente, tiene muchas caras. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

