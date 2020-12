La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Breves: Noticias de Actualidad

13 de Diciembre de 2020







CONSIDERABLE AHORRO El Estado tendría un considerable ahorro fiscal si se sanciona la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que de esta forma los tratamientos podrían tener un costo hasta 21 veces menor al que representa la atención de las consecuencias de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, según una investigación llevada a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En base a diferentes estudios, CEPA partió de una estimación de alrededor de 450.000 abortos por año en el país, de cuyos egresos hospitalarios "el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad". PARO EN PUERTOS Las medidas de fuerza en los puertos ponen en juego la continuidad de una actividad designada oficialmente como "esencial", que es "prácticamente la única que ha generado divisas este año al país", denunció la Cámara de Puertos Privados Comerciales. La entidad cuestionó que las "medidas de acción directa no solo son sin previo aviso, sino que violentan la libertad ajena, al impedir el ingreso de personal fuera de convenio y de seguridad, en un claro exceso sobre el derecho constitucional de huelga". "Esas ilegítimas medidas provocan serios problemas logísticos terrestres y fluviales –en donde intervienen otros gremios- y ponen en riesgo la operación en las instalaciones", denunció la entidad. Las medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales comenzaron el miércoles último y ya provocaron pérdidas por unos u$s 300 millones, según estimaciones del sector agroindustrial. NAVIDAD EN CASA La demanda gastronómica para las fiestas es "prácticamente cero" y hay "lugares tradicionales" en la Ciudad que por primera vez no abrirán sus puertas para la ocasión, subrayó el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, Ariel Amoroso. "Las fiestas de fin de año están muy paradas", advirtió el representante del rubro, quien indicó que "la demanda es prácticamente cero". En ese sentido, remarcó que hay "lugares tradicionales" que "será el primer año en el que no van a abrir ni en Navidad ni en año nuevo". Apuntó además a "los eventos empresariales" que no se realizarán ante la pandemia de coronavirus, lo cual también impacta de manera negativa en el segmento. SU PROPIA CONSULTA El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lideró una consulta popular en el país caribeño para expresar el malestar generalizado con el Gobierno del socialista Nicolás Maduro, luego de las cuestionadas elecciones legislativas de la semana pasada. La consulta había arrancado de manera virtual el pasado lunes y este sábado se hizo de manera presencial: los organizadores aspiran a una participación total de unos siete millones de venezolanos, de los cuales la mitad serían migrantes que se encuentran en el exterior. "Ya alcé la voz por Venezuela y participé en la consulta popular. Los venezolanos estamos hoy en la calle expresando nuestra voluntad de lucha por cambiar nuestro país. Hoy #12D el mundo sentirá nuestra determinación para conquistar la libertad", sostuvo Guaidó.



Breves: Noticias de Actualidad

13 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar