La edición 2021 del "Carnaval del País" de Gualeguaychú fue cancelada debido a la situación generada por la pandemia de coronavirus. Luego de varias semanas de trabajo en protocolos sanitarios, un comunicado firmado por los directivos de las cinco comparsas animadoras de la fiesta señala que la medida se tomó "debido a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad y el mundo entero, en el marco de la pandemia y tendiendo a cuidar la salud y seguridad de los espectadores".

Al respecto, el presidente de la Comisión y dirigente de la comparsa del Club de Pescadores, Ricardo Saller, afirmó: "No daba para más, era una decisión que ya no podíamos dejar pasar más". Luego remarcó que la decisión "fue unánime" para así "dejar de generar falsas expectativas y que todos los espectadores y trabajadores sepan que no se va a poder contar con el Carnaval", y explicó que más adelante mantendrán reuniones "para ver si la situación sanitaria y los decretos permiten hacer algún otro evento o no".