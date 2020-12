La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Nelda García: "Las escuelas tienen todo lo necesario para volver a clases"







La presidenta del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, charló con La Auténtica Defensa sobre la asistencia a las escuelas durante la pandemia, los preparativos para el retorno a las aulas y la relación con las dependencias provinciales. También se refirió a una eventual campaña masiva de vacunación. LAD- Han hecho un gran esfuerzo desde Consejo Escolar para acompañar las necesidades de las escuelas. ¿Cuáles líneas de acción destacás? Realmente fue un año de intenso trabajo. Cuando se decretó la pandemia en marzo y la mayoría de los vecinos debieron permanecer en sus casas, los consejeros escolares y la secretaría técnica fuimos declarados personal esencial y desde entonces nunca cerramos las puertas de la institución, manteniendo además una comunicación constante, sea telefónica o a través de la virtualidad, con los directores de los establecimientos bajo nuestra órbita, atentos a escuchar lo que necesitaban y tratando de reducir su circulación todo lo posible, tal cual fue el pedido del presidente de la Nación y de nuestro intendente. Hemos pasado instancias complicadas, pero siempre estuvimos presentes y no solo en lo que respecta a mantenimiento edilicio. Por ejemplo, estuvimos repartiendo tarjetas de débito a los docentes que tenían complicaciones para acceder a su sueldo: el Banco Provincia hizo un convenio con el gobierno bonaerense y Consejo Escolar fue el encargado de distribuir más de 300 tarjetas. En articulación con el Municipio, responsable del Sistema Alimentario Escolar, asistimos en la entrega de los módulos de alimentos para las familias de escuelas con comedor y aprovechamos ese circuito que se generó para hacerle llegar a cada alumno los cuadernillos del plan de continuidad pedagógica. Así las familias solo tenían que acercarse una vez a la escuela y se llevaban todo junto. También ejecutamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación municipal que nos permitió pintar el exterior y parte de las instalaciones interiores de cuatro establecimientos, un trabajo que se hizo en conjunto con organizaciones sociales. Estamos contentos porque recibimos recursos para pintar dos escuelas y terminaron siendo el doble. Este año atípico -pero muy activo- nos planteó el desafío de adaptarnos al trabajo virtual. El gobierno provincial tiene la plataforma GDEBA para expedientes electrónicos y la incorporamos como una herramienta de trabajo más. Los directores de las escuelas también tuvieron que acostumbrarse a los canales online, enviar un email en lugar de una nota a la hora de las solicitudes. Sinceramente estoy muy satisfecha con todo lo que se logró. LAD- La composición mayoritaria del Consejo Escolar pertenece a Juntos por el Cambio. ¿Cómo está siendo la relación con el gobierno provincial? El diálogo es muy bueno, sobre todo con la Dirección Provincial de Consejos Escolares y la Subsecretaría de Infraestructura Escolar. A diferencia de lo que pasaba en la gestión 2015-2019, no tenemos relación con el área pedagógica (Dirección General de Escuelas e Inspección General). Pero con lo que respecta a los consejos escolares, participamos de las reuniones que propone Provincia y además nos han abierto instancias de diálogo que pedimos nosotros. La situación por la que estamos atravesando requiere que trabajemos en equipo más allá de las diferencias políticas. Todos tenemos que colaborar. Para nosotros sería fácil sentarnos y ver cómo hacen otros, pero ni Consejo Escolar ni el Municipio han descansado en todo el año. Tenemos el desafío de mejorar la comunicación a nivel local. Con la Jefatura de Inspección Distrital el contacto es menos fluido. Pero se que al igual que nosotros tienen una agenda de trabajo muy cargada. A veces me pasa hasta con Nancy Bianchi (subsecretaria de Cultura y Educación del Municipio), que está a full todo el día y es difícil que tengamos el grado de coordinación como nos gustaría. LAD- ¿Cómo se preparan para el retorno a clases presenciales? A lo largo del año y a pedido de Provincia, realizamos un relevamiento para determinar las necesidades edilicias, trabajando junto a los arquitectos distrital y regional y Subsecretaría de Infraestructura Escolar. El objetivo fue saber cómo estaban las instalaciones de agua potable, cloacas, calefacción, electricidad. Es importante conocer además la visión de los directivos. Eso nos permitió comenzar a licitar obras y encarar trabajos menores, siempre apoyados por el Municipio, con el que nos complementamos muy bien porque somos los que mejor conocemos las escuelas de Campana y estamos atentos a responder las demandas. Cuando se anunciaron las instancias de re-vinculación, enseguida la secretaria Elisa Abella (Desarrollo Social) se puso a disposición para hacer todo el acondicionamiento de los sanitarios y mejoras de ventilación en muchísimas escuelas. Y sigue trabajando. LAD- ¿Cómo va a ser ese regreso a las aulas? ¿Están dadas las condiciones sanitarias? Estamos esperando las indicaciones formales. Desde el gobierno provincial vienen fomentando los actos escolares de cierre de año e incluso algunas escuelas de Campana, como la Primaria Nº30 y Secundaria Nº15, han hecho revinculación. Creemos que la vuelta a clases va a ser progresiva y nosotros aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance en el proceso. Va a ser gradual, pero es importantísimo que la escuela cumpla con los recaudos. Reconozco que Provincia ha hecho un esfuerzo para mejorar el aporte económico destinado a la compra de insumos de limpieza. Era una deuda que se arrastraba desde varias gestiones anteriores, no de ahora o de la gestión de Vidal. No se invertía en este tema. Consejo Escolar recibe cuatro partidas al año. La primera que nos giraron en marzo fue de 100 mil pesos, como siempre. Pero las otras tres que llegaron superaron los 500 mil pesos cada una, con las que pudimos comprar productos de limpieza para todas las escuelas. Hicimos especial hincapié en las escuelas que se abrían por el SAE, pero hoy todos los edificios escolares tienen suficientes insumos -lavandina, alcohol líquido y en gel, jabones, trapos de pisos, pulverizadores, elementos de protección para el personal auxiliar- para comenzar a trabajar en febrero con seguridad. También recibimos 33 termómetros infrarrojos, que vamos cediendo a cada escuela de acuerdo el cronograma de actividades que tengan pautado. Y el Municipio empezó con un plan de mantenimiento focalizado en las aberturas para garantizar la adecuada ventilación de los ambientes. LAD- ¿Hay un protocolo específico? Nosotros implementamos el protocolo que comunica la Dirección General de Escuelas. Y atentos a ese protocolo, adquirimos los insumos de limpieza necesarios. Si hemos intervenido en casos donde se detectó algún miembro de la comunidad educativa positivo de COVID que estuvo desempeñando tareas antes de presentar los síntomas. De inmediato procedimos a realizar una desinfección intensiva. LAD- ¿Consejo Escolar participará de una eventual campaña de vacunación masiva? Por ahora no tenemos información. Me estuve interiorizando con profesionales que conocen con detalle el tema y un desafío sería conservar las vacunas a las bajas temperaturas requeridas. No creo que el sistema educativo hoy tenga los medios para hacerlo. De todas maneras si la campaña de vacunación llegase a las escuelas, estoy segura que contaremos con el apoyo de las autoridades sanitarias y el Municipio. LAD- ¿Cómo imaginás que será la escuela en el 2021? Va a ser totalmente distinta a como la conocemos, va a tener que trabajar con grupos reducidos y con toda su infraestructura funcionando en óptimas condiciones para garantizar la salud de los alumnos y docentes. Espero que se pueda volver a clases pronto, los chicos lo necesitan, no es lo mismo la modalidad virtual. Además, este año los docentes han hecho muchísimo esfuerzo, al igual que las familias, con los padres a veces cumpliendo esa función y acompañando el aprendizaje de sus hijos.

