Calafate, El Chalten, Torres del Paine y Ushuaia con Pre Viaje

PRE VIAJE - DEVOLUCION DEL 50 % VIAJANDO EN MARZO DE 2021 Este año fue sin dudas el peor que cualquiera que esté con vida tenga recuerdo. Deberíamos remontarnos a la década del 30, donde algún abuelo con memoria nos pueda contar que pasaba después de ese famoso martes negro, pero al menos en ese momento podían estar libres de enfermedades pandémicas. El propósito de nuestra vuelta no es hacer hincapié en el desastre de este 2.020, sino retomar lo que nos interesa. Tenemos claro que todos los que gustan de viajar quieren volver a hacerlo y nosotros seguir formando parte de esta familia de viajeros de la ciudad. Por ser una agencia oficial, con legajo activo, tenemos la posibilidad de vender bajo la modalidad Pre Viaje, es un incentivo que el gobierno nacional mantiene vigente hasta el 30/12/2020, donde contratando servicios turísticos dentro de Argentina, rige una devolución del 50 % (con un tope de de AR$ 100.000) en forma de crédito para ser usado nuevamente en servicios turísticos en 2.021. Además tenemos el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje en 18 cuotas, siendo el primer pago recién en el tercer resumen de la tarjeta. En caso de abonar todo junto, tienen un descuento del 20 %. Es por esto, y por las restricciones para viajar al exterior, que estaremos incentivando los viajes que siempre hemos armado a medida para realizar dentro del país, esos viajes que por la demanda de tiempo y dinero que implican, nunca tuvieron la posibilidad de hacer, el viaje de tu vida dentro de Argentina, el que siempre postergaron por elegir viajar afuera o por hacerlos en partes, durante los fines de semana largos. Abrimos la sección "el viaje de tu vida por tu país" con un combinado de catálogo, de esos que seguro siempre quisieran haber hecho en un solo tirón. Queremos aclarar antes de pasar a desarrollar esta primer propuesta, que al ser armados a medida por nosotros mismos, tienen la elasticidad de acortarse, alargarse, quitar o sumar componentes, no son propuestas cerradas. El viaje comienza en Calafate y durante 4 noches recorrerán el Glaciar Perito Moreno, la excursión clásica donde a una distancia de 80 Km de la ciudad ingresan al Parque Nacional Perito Moreno y recorren esa majestuosidad que Dios puso sobre la tierra. El único glaciar del mundo que no se encuentra en retroceso, que forma ese arco que con el tiempo cede y las cámaras del mundo esperan el momento para retratarlo. Hay distintas formas de hacer la excursión lacustre para ver los glaciares Onelli, Upsala y Spegazzini; y en este caso decidimos ir por la opción más privada, donde en una embarcación de menor envergadura pueden tomar fotos y filmar esa inmensidad de hielo y agua coronado por cerros con picos nevados, un recorrido que no olvidarán nunca, donde invertirán un día recorriendo los distintos brazos del Lago Argentino, esquivando geiseres, degustando delicias a bordo, una verdadera paquetería. La tercera excursión también es de día completo, en este caso cruzarán la frontera, concretamente al Parque Nacional Torres del Paine, una porción de mapa del sur austral de Chile que guarda ¾ de la población de cóndores del continente, donde los guanacos son parte del paisaje, al igual que las lenguas glaciarias que se derraman sobre los lagos como cataratas congeladas, los 3 cuernos de batolito característicos del parque y ese circuito en forma de W, que para los amantes del trekking, lo convierte en una de las capitales de este deporte en Sudamérica. El viaje continúa por tierra a El Chaltén, esta sí, nuestra capital del trekking local, un compendio de contrastes y paletas de colores. El pueblo en sí mismo es realmente una belleza y creció mucho los últimos 20 años, pero ordenado, conservando la mística patagónica austral y mostrando la mejor cara ya en la llegada, cuando un guarda parques es quien normalmente les da la bienvenida y explica detalladamente los 7 circuitos de trekking disponibles, base para llegar a los Cerros Torre y Fitz Roy, donde podrán optar por caminar con distintos grados de dificultad, incluso cruzar ríos con tirolesa o seguir los senderos de distintos niveles, donde llegar a la cima de cualquier cerro que tengamos por delante es recomenzar con una inmensidad por delante. Si tienen suerte pueden cruzarse algún huemul. Luego de un vuelo a Ushuaia arriban a la ciudad más austral del mundo, a 3.000 Km de casa, sede del cruce a la Antártida durante la temporada de cruceros, una de las ciudades de mayor crecimiento del país en las últimas décadas, y donde realmente no tendrán opción de aburrirse nunca. La ciudad vale la pena callejearla, caminar de día y de noche, es menos ventosa que la zona de Calafate, tiene una bahía preciosísima para pasear y sentarse a comer algo, con distintas ofertas gastronómicas. Por cuenta propia pueden visitar el Museo Marítimo y Presidio de Ushuaia, construido en 1.902 y origen de la ciudad, donde alguna vez estuvieron encerrados los criminales más publicitados de la época, entre ellos "el petiso orejudo", que como está retratado en esa especie de estatua, tenía orejas realmente inmensas. Cualquier momento o hueco lo pueden llenar con un taxi hasta el Glaciar Martial, a escasos minutos del centro de la ciudad. A nuestro criterio, la mejor excursión para realizar en Ushuaia es Lagos Fagnano y Escondido en 4 x 4, que la incluimos. Es una manera muy divertida de conocer el sector más bonito del Parque Nacional, con un almuerzo en un refugio, visita a un criadero de perros siberianos y descensos a pie por senderos entre las aguas color esmeralda y un bosque absolutamente frondoso, que al inicio de la primavera se va tiñendo de rojo. La visita a Ushuaia no puede prescindir de una navegación por el Canal de Beagle, que al margen de flotar por el último codo del mundo, podrán divisar variedad de aves, lobos marinos, el faro Les Eclaireurs y una caminata por la isla Karelo, donde aún se conservan vestigios de los Onas y Yámanas que remaban antes de la llegadas de los colonizadores. Opcionalmente podemos agregar excursiones interesantísimas como Estancia Harberton con la pingüinera, Bahía Lapataia, visitar castoreras o incluso cabalgatas y sobrevuelos en helicóptero antes de dejar esta isla de ensueño. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar







Calafate, El Chalten, Torres del Paine y Ushuaia con Pre Viaje

Por Lic. Guillermo Ceballos

