La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Bloque PJ-FdT:

"Abella montó un gobierno de la discrecionalidad"







Concejales del bloque PJ-Frente de Todos cuestionaron el pedido del Intendente de solicitar nuevamente la declaración de las emergencias económica, social, sanitaria y ambiental "para continuar con las contrataciones sin licitación y seguir administrando los recursos de la Ciudad a espaldas de la Comunidad". Para el bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, la intención del Ejecutivo Municipal de declarar múltiples emergencias en el ámbito del Municipio esconde el propósito de administrar la economía omitiendo licitaciones y pasos legales que en el normal funcionamiento administrativo, deben cumplimentarse. "La realidad es que el Intendente solicita declarar las emergencias económica, social, sanitaria y ambiental de Campana, para continuar con las contrataciones sin licitación y seguir administrando los recursos de la Ciudad a espaldas de la Comunidad" aseguró el Concejal Marco Colella. Por su parte, la Presidenta del bloque, Sol Calle, consideró que "Abella montó un gobierno de la discrecionalidad. Y amparándose en el contexto inusual, pretende seguir comprando y contratando como lo hizo en todos sus años de gobierno. Porque los años pasaron, y siempre encontró una excusa para no atenerse a los requisitos legales que garantizan la transparencia en la administración pública". "Lamentablemente no existen políticas de transparencia. Ya hemos visto cómo aprovecha la declaración de las emergencias para desviar fondos a proveedores amigos, muchas veces, que no son de Campana. Mientras para muchos vecinos una situación crítica es un momento delicado en donde necesita del Estado para salir adelante, para esta administración es una oportunidad para seguir haciendo negocios sin control" finalizaron desde el bloque opositor.

Calle y Colella cuestionaron duramente el uso de la declaración de emergencia.



