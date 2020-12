La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 La UV Más Campana solicitó informes sobre el funcionamiento del SAME el año próximo







Los concejales Axel Cantlon y Rosa Funes solicitaron al Departamento Ejecutivo que informe sobre el posible recorte de una ambulancia del servicio para el año 2021. "A través de los reclamos de algunos trabajadores que se hicieron públicos se conoció que producto de un recorte presupuestario en el año 2021 el servicio del SAME se vería reducido, y en lugar de funcionar 3 ambulancias como lo hacen hasta ahora, solo funcionarían 2 móviles de emergencias", explicaron los concejales. "Es importante recordar que el convenio original por que se implementó el SAME Provincia establecía que la Provincia iba a donar las ambulancias y que a lo largo de tres etapas iba a mandar fondos al municipio para el funcionamiento del servicio que se iban a ir reduciendo en el tiempo hasta que el municipio tuviera que financiar la totalidad de los gastos necesarios". "Según pudimos observar en el presupuesto del año 2021 que presentó el Departamento Ejecutivo en SAME tiene asignada una suma de $24.600.000". "Para nosotros el SAME ha prestado un muy buen servicio desde que se implementó en la Ciudad de Campana, por lo tanto entendemos que el Municipio debe hacer todos los esfuerzos necesarios para poder mantenerlo funcionando en el mismo nivel de la actualidad, sin realizar ningún tipo de recortes". "Este problema de los recortes en Salud lo venimos señalando desde hace varios meses por ejemplo con los problemas salariales que tienen los profesionales de la salud del Hospital San José, que aún después de haber soportado la pandemia no encuentran soluciones a sus reclamos". "En un pedido de informes que presentamos la última sesión le solicitamos Al Departamento Ejecutivo que informe cuáles son sus intenciones respecto al servicio del SAME para el año 2021, si efectivamente va a reducir una ambulancia, y que informe cuál es el gasto que implicó en el 2020 este servicio para ver de qué manera se puede readecuar el presupuesto 2021 para que el SAME sigua funcionando como hasta ahora", concluyeron.

