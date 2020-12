La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Ortega se manifestó a favor del cambio de fórmula para el cálculo de haberes jubilatorios







"Con la fórmula del macrismo, en sólo tres años los jubilados perdieron casi un 20 por ciento de poder adquisitivo con respecto a la inflación", señaló el Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS, Carlos Ortega. "No puedo más que celebrar el regreso al cálculo anterior a la reforma realizada por el macrismo, lo que va a permitir que la actualización de los haberes vaya en consonancia con los aumentos salariales formales y por encima del aumento de precios, recuperando así el poder adquisitivo en el bolsillo de nuestros jubilados y jubiladas", señaló Carlos "el Toro" Ortega, secretario general del gremio de empleados de la ANSeS, sobre la media sanción que obtuvo este viernes en el Senado la nueva ley para el cálculo de haberes jubilatorios. En ese sentido, el campanense recordó que la fórmula que busca reinstaurar el gobierno logró aumentar en un 26% el poder de compra de los jubilados mientras estuvo vigente entre el 2009 y el 2017, mientras que "con la fórmula del macrismo, en sólo tres años los jubilados perdieron casi un 20% de poder adquisitivo con respecto a la inflación". "Obviamente, volvemos a expresar nuestro apoyo a la decisión del Gobierno Nacional conducido por los compañeros Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y el impulso que ha tenido esta medida por parte de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien ha sabido ponerla en marcha con la voluntad política que se necesita y con el único fin de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Por otra parte, y en sintonía con la misma política, no hay que olvidar la reciente sanción de la Ley Nacional de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en noviembre último. Luego de la millonaria descapitalización y en dólares que sufrió durante el macrismo, esta ley nos va a permitir garantizar un manejo inteligente del FGS y ponerlo a disposición de la reactivación de la economía y de la sustentabilidad del sistema previsional, priorizando a nuestras jubiladas y jubilados", concluyó.

