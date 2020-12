SINCRONARIO DE 13 LUNAS

Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. La Tormenta canalización de energía y autogeneración. Energía que te da la posibilidad de ir bien alto, de llegar hasta donde quieras, solo si lo deseas. Cambio energético. Transición de desapego absoluto. Gran transformación.

DÍA 141 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 1- DALI. 1ER DIA DE LA SEMANA ROJA DE LA LUNA RÍTMICA DEL LAGARTO, LUNA 6 (DESDE EL 13/12 AL 9/1/21) OM (MANTRA). DALI - CHAKRA CORONA - DA EN EL BLANCO, "El soñar equilibra la existencia". Kin 259 - Tormenta 12 guiada por el Mono. El Tono 12 es compartir, abrirnos a dar ayuda, servicio mancomunado.

Es la familia y su influencia en nosotros y como nosotros los influenciamos a ellos.

Es tono político, hoy puede haber transformaciones socio políticas fuertes. O empezar a generarse. También transformación del pueblo. Es como nos manejamos con la familia y la gente con la que estamos en contacto permanente. Si hoy nos duele la rodilla izquierda que es la que rige este tono, algo no está fluyendo familiarmente como querríamos, la energía no está en eje, está fuera de su centro. A fluir y acomodar la vibra para que todo se encauce. TORMENTA, Energía del día y del año, Tormenta + Tormenta se potencia, puede ser una bendición o todo lo contrario, depende como canalicen está Energía tan fuerte. Además el Tono 12 del día es el opuesto al Tono 2 del año, de los opuestos se aprende, pero puede ser un aprendizaje costoso. Sería bueno dosificarla, para que sea la lluvia necesaria para regar el suelo donde crecerán las mejores semillas que hemos sembrado y no una inundación que tapa todo, o devasta todo. Canalizá y transformá hasta lo justo, nada de excesos ya que caerías en destrucción o confusión. Energía impulsiva, intensa. Cambio y mudanza interna-externa. Energía a velocidad luz en tiempo presente. Excelente día para dejar el lado drástico de las cosas y dar calma a la comunidad, a la familia, a la sociedad. No estar en pose de lucha sino de defender lo conseguido, hacerse respetar en clima de serenidad y en armonía. Hoy esta energía es un rayo que nos traspasa el cuerpo. ¡Usemos ese rayo para renacer! La sociedad lo necesita. ¡Feliz comienzo de nueva luna, totalmente enérgico, para todos!

