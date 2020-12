Efemérides del día de la fecha, 13 de Diciembre

DÍA DEL OFTALMÓLOGO

Esta fecha fue elegida por conmemorarse la festividad de Santa Lucía, patrona de la visión, y se homenajea a los oftalmólogos por su labor y dedicación al servicio del cuidado de la salud visual.

La historia de Lucía de Siracusa se remonta al siglo III cuando la joven adoptó la fe cristiana. En aquellos tiempos el cristianismo estaba prohibido en el Imperio Romano por lo que al negarse a casar con un joven pagano, con el que la comprometió su madre, fue denunciada ante el prefecto Pascasio. Esto provocó que fuera arrestada y torturada; cuenta la leyenda que estando en el tribunal los guardias le quitaron los ojos y ella siguió viendo. Debido a su rotunda negativa a abandonar la fe cristiana, Lucía de Siracusa fue asesinada en el año 304.

Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO) informan que los termómetros de no contacto deben ser de uso médico y que los mismos no producen radiación infrarroja sino que captan la de la piel de las personas; por otra parte, aclaran que no producen lesiones en los ojos y en la piel. "Están diseñados para tomar temperatura en la frente y a no más de 15 centímetros de distancia para que sea confiable. Al realizar la toma debe pedirse que cierre los ojos y se relaje para que la toma sea eficaz".

INDEPENDIENTE SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA 2017

Con el Estadio Maracaná repleto de aficionados, Lucas Paquetá abrió el marcador y desató la euforia de los brasileños pero ésta se terminó cuando Ezequiel Barco empató el partido y consagró a Independiente campeón de la Copa Sudamericana. Así, el "Rojo" conseguía este título por segunda vez en su historia; la primera vez fue en el año 2010 tras vencer a Goiás (Brasil) 5 a 3 desde el punto de penal. El equipo dirigido por Ariel Holan e integrado por Nicolás Tagliafico, Lucas Albertengo, Maximiliano Meza y Emmanuel Gigliotti debutó triunfando 1 a 0 frente a Alianza Lima (Perú) con gol de Emiliano Rigoni. En el siguiente partido venció a Deportes Iquique (Chile) 2 a 1 con tantos de Meza y Albertengo.

En octavos de final se enfrentó a Atlético Tucumán, equipo que cayó 2 a 0 en el Estadio Libertadores de América por obra de Leandro Fernández y Martín Benítez. En la siguiente ronda pulverizó a Nacional (Paraguay) que, en el partido de ida perdió 4 a 1 y terminó siendo eliminado por los goles de Gigliotti y Martínez que sentenciaron el 2 a 0. En la semifinal le ganaron 3 a 1 a Libertad (Paraguay) con goles de Gigliotti (2) y Barco. El último rival que se interponía entre el equipo y el título fue Flamengo (Brasil), club que empezó ganando con un tanto de Réver apenas inició el partido y que se tuvo que resignar a perder 2 a 1 por los goles convertidos por Gigliotti y Meza. Tras igualar 1 a 1 en el Estadio Maracaná, Independiente volvió a levantar la Copa Sudamericana: "este equipo tuvo fútbol, valentía, y 28 leones de los cuales estoy orgulloso de ser su entrenador" manifestó Holan.

SE LANZA "FINE LINE"

Un día como hoy en el año 2019, HarryStyles lanzaba su segundo álbum "Fine Line." Producido por Tyler Johnson y KidHarpoon, el disco plasma las emociones del cantante británico: "cuando estaba haciendo este álbum, los momentos en los que estaba triste se encontraban entre los momentos más tristes de mi vida pero, al mismo tiempo, los momentos en que era feliz fueron algunos de los mejores momentos que he tenido en mi vida. Es una línea muy fina." Entre las canciones se encuentran "Watermelonsugar", "Lights up", "She", "Golden" y "Falling".