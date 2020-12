La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Hoy Le Toca A...:

Algunos santafesinos...

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso





RUBEN RINRIQUE "DADY" BRIEVA





JUAN CARLOS BAGLIETTO

RUBEN RINRIQUE "DADY" BRIEVA: nacido el 5 de marzo 1957 en Villa Maria Selva, Santa Fe Capital. Hincha de Colon. Actor, conductor radial y televisivo argentino. Director, guionista, integrante del trío cómico Midachi. En uno de su programa "Agrandadytos" por el Trece entrevistó a un niño fanático de Maradona y al ingresar éste, se fundieron en un abrazo y Dady le dijo: No te as a poner a llorar como un boludo! El niño respondió -¿qué queres que haga? Marianito 9 años, ya integraba la iglesia maradoniana. Mariano Sinito hoy tiene 24 años, periodista/analista deportivo, fan del fútbol americano, boxeo, etc. Al morir diego, twitió: "Y cuando te busco, no hay sitio en donde no estes. Te amo Diego. Algún día nos v amos a volver a ver y nos vamos a volver a abrazar. JUAN CARLOS BAGLIETTO: nacido el 14 de junio 1956-Rosario, Santa Fe. Hincha de los "Canallas". Fue un rockero que se le animó al tango y el folklore, creador de "La Trova Rosarina" que para él fue una especie de bisagra con sus "tiempos difíciles" ganador del doble platino. El 16 de mayo de 1982 en Bs As., reunió al menos unos 70.000 personas en el festival de la solidaridad latinoamericana o hispanoamericana con el fin de reclamar paz y reunir vituallas para los soldados en el frente de Malvinas, junto al llamado Rock Nacional Argentino con León Gieco, Charly García. Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto entre otros. Dijo de Fontanarrosa; personaje rosarino, negro humorista pero mejor escritor, fue un genio absoluto. Olmedo era un aterrónate maravilloso. Gardel y mi papá me relacionaron el tango. Lito Vtale, ese amigo del alma con su show "Solo Tangos" que Hacemos juntos. "Más de lo mismo", "Renaceré" de Aldo Ferrer y Astor Piazzola. En "Preludio" para el año 3001. En uno de mis temas de folklore, a Atahualpa le hubiera llamado la atención de "Piedra y Camino". Algunos rockeros hinchas de San Lorenzo de Almagro: Pappo Napolitano, Vicentico, La Mosca, Tarja Turunen vocalista finlandesa, ex cantante de la banda de metal sinfónico Niegtwish, fue varias veces a ver al ciclón e incluso es socia de la institución y dijo que le gustaría cruzarse con Vigo Mortensen en la cancha. También Axel, Alejandro Lerner entre otros, son adictos al color azulgrana. Uds. Dirán que tiene que ver esto último con los santafesinos? Es que quiero dedicarla nota de hoy a un amigo: Ramón "Sátiro" Ibarra, nacido en Máximo Paz bien al sur de la nota, pero su corazón en Rosario "Central". De algo estoy seguro que vamos a coincidir, en que volverá a renacer el antiguo dicho: CENTRAL Y EL CICLON, UN SOLO CORAZON!

