En un año marcado por la pandemia del COVID-19, muchas personas descuidaron algunos hábitos que son necesarios para llevar una vida saludable. La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, señala que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. "El desafío es mantener un equilibrio entre estos aspectos", remarca la profesional. A continuación, la Dra. El Haj desarrolla las características más importantes de cada una de estas actividades necesarias para cuidar nuestra salud: Mantener una alimentación sana, equilibrada y adecuada. Una alimentación saludable se basa en recibir las 3 comidas y 2 refrigerios al día, los nutrientes esenciales y la energía que necesitamos para mantener nuestra vitalidad. Tomar al menos 2 litros de agua al día. Practicar ejercicio físico y evitar el sedentarismo. Realizar ejercicios es fundamental para llevar un estilo de vida saludable. Practicar 30 minutos diarios de ejercicios durante 5 días a la semana, o 1 hora de ejercicios 3 veces por semana nos ayudará a mantener un peso adecuado y seremos más felices porque liberamos endorfinas, las mismas que funcionan como analgésico natural y reducen el sentimiento de dolor así como la ansiedad y el estrés. Dormir bien. Dormir al menos 7 a 9 horas por noche aumenta los beneficios de tener un estilo de vida saludable y puede disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Reducir el estrés. Dormir adecuadamente y la actividad física son fundamentales para reducir los niveles de estrés, lo que además se verá reflejado en la interacción con el entorno en el que nos desempeñamos. Tener una higiene adecuada. El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino también al ámbito doméstico y mantener nuestro entorno limpio y ordenado. Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Estas sustancias inciden de forma negativa en la salud. Tener bienestar emocional. Cuidar de la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. En todas las etapas de la vida, el bienestar emocional, psíquico y social influye en cómo piensan, sienten y actúan las personas. La Directora Médica Nacional de OSPEDYC remarca que "tener una vida saludable aumenta la esperanza de vida de las personas, pero también la calidad en los años que viva´´ y agrega, "no existe un único estilo de vida saludable por lo que cada persona puede elegir cómo llevarlo a cabo". "Los beneficios de llevar una vida saludable son realmente rápidos por lo que el bienestar general que se sentirá es notable en poco tiempo. La salud está condicionada por el estilo de vida que llevan las personas por lo que si el estilo de vida es saludable se tendrá mejor nivel de salud que si se lleva un estilo de vida poco sano" concluye la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.



