La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 El Día que la Tierra se Detuvo:

El Evangelio de Juan (Según Giorgio Bongiovanni)

Domingo 13 de Diciembre de 2020











"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.) "Todos los pecados son perdonables, si existe el arrepentimiento hay rescate. Todos, incluso los pecados contra los niños que para mí son pecados en contra de Dios. Más si se trata de asesinar niños. Si se arrepiente y sacrifica su vida donando todo lo que tiene a los niños pobres, puede ser rescatado. No existen pecados imperdonables. Los pecados graves en los que tú te arrepientes para redimirte pero luego engañas, no serán perdonados. Jesús cuando sanaba decía "Ve, pero no peques más sino te ocurrirá algo peor", "Ve, álzate, pero no peques más porque te pasara peor". Entonces Jesús amenaza, avisa a nosotros pecadores. "Te perdono… Te sano". Por lo que no quiero estar en los zapatos de quienes gritaron crucifíquenlo cuando Jesús estaba en la plaza. Recuerda una cosa… Jesús lanza una terrible profecía. Que dejo a imaginar a ustedes como se interpreta y como toma su curso. Él es terrible. Terrible e inquietante. Cuando se le acercan las mujeres que El cae por tercera vez, se acercan unas mujeres llorando que lo quieren ayudar y el gira todo ensangrentado con la corona de espinas. Gira como si no ocurriese nada y dice "pero por qué lloran? No deben llorar por mí. Deben llorar por toda tu generación y la de los hijos de tus hijos por lo que les ocurrirá". Entonces Jesús es terrible porque desde aquel momento hasta hoy, nuestro pueblo no tiene paz y no lo tendrá nunca más. Comprendes? Cristo es el que lo dice. Esto en la predicación de la misa de la iglesia de Pedro, no lo recuerdan nunca. Porque allí es Cristo quien lanza la profecía y dice: "Yo, con ustedes cierro", "No me verán más, serán exterminados", "Yo he elegido un otro pueblo". Esto es lo que está diciendo Cristo. Inútil es que nos hagamos los hipócritas, que abracemos a nuestros hermanos de Israel. Es cierto que debemos abrazarlos porque nosotros la iglesia de Juan, hemos comprendido que los justos están en todas partes, en Israel, en Alemania... como también los pecadores. Pero teológicamente debemos terminar de ser hipócritas. Así como nosotros respetamos a aquellos que piensan que Jesús es un falso profeta, respetamos, pero no creemos, entonces ellos deben respetarnos que para nosotros son el pueblo que ha traicionado a Dios. Teológicamente está probado que Israel ha traicionado a Dios. Por lo que Dios desencadenará toda la violencia en contra de ellos. Lo digo con respeto. Esto es teología. Después es lógico que yo sea amigo de escritores, de los activistas israelíes que están en contra de la corrupción, en contra de Netanyahu. Tenemos amigos de derecha en Israel que hacemos la lucha contra la mafia. Es lógico. No somos nazis. Yo ahora escribo artículos sobre Himmler, sobre Hitler, acusando a esa progenie de demonios que han hecho el holocausto. Pero eso no me impide de decir que también han traicionado a Dios. Punto. Entonces Dios tiene todo el derecho de hacerlos sufrir. Te lo dice uno que tiene colgado la estrella de David como tú sabes. Yo amo a mi pueblo. Pero no soy hipócrita de esconder. Entonces Cristo lanza esa profecía que hoy está en desarrollo. "Por qué lloras mujer? Debéis llorar por vuestros hijos...". Por las generaciones de vuestros hijos... Es el Hijo de Dios que lo está diciendo. Que es infinita misericordia, infinito amor, infinito todo... " Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo, viernes 21 hs Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 viernes 15 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

