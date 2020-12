La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Detrás del maquillaje"

Por Silvia Gerard











El Maquillaje, se usa generalmente antes de ir al trabajo, a una reunión o algún evento especial, nos arreglamos, nos cambiamos, las mujeres especialmente, nos pintamos y al salir, todo se ve muy bien. Los encuentros, despiertan buena predisposición, emociones, alegrías, sonrisas, rostros que lucen iluminados. Hace ya un buen tiempo, se escuchaba una canción, que reflejaba una realidad, donde algunas hemos podido sentirnos identificadas con su letra que decía; "detrás del maquillaje nadie pudo ver y seguía", "quizás te haya sucedido alguna vez, que un maquillaje, pudo cubrir momentáneamente las marcas del dolor", de angustias, las huellas de una realidad que escondían un abismo, un vacío, una situación de aflicción. Hay otra canción que dice; "tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor". "todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón" ¡Qué paz!, qué tranquilidad, nos da saber que no necesitamos de un maquillaje para presentarnos ante Él, y que aún, detrás del maquillaje, Dios sabe por lo que estamos pasando y necesitando. Por este motivo, podemos ir a Dios, en busca de refugio, de consuelo. En "Su Palabra, La Biblia", encontramos aliento, seguridad y la guía para poder poner nuestros pies sobre la peña y ser bienaventurados, depositando nuestra confianza en Él. Sus promesas son reales, y se cumplen en sus hijos, "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios" (Salmo 46:1,2,10). "Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias" (Salmo 31:7) Si alguna vez te ha sucedido, o creés, que podés identificarte con esta historia, te señaloalgo: Dios nos concede las fuerzas que necesitamos en medio de las dificultades y pruebas. Él pone escudo protector a nuestro alrededor, y podemos confiar en su ayuda, y su defensa,que llegará en el momento oportuno, a su tiempo: "Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad". (2da Corintios 12:9) ¿Quisieras confiar en alguien así? ¡Búscalo! Él, ya te está buscando a ti. "Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón" (Jeremías 29:13) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



