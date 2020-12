La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Semblanzas entre hermanos:

Misas en Catedral, Horario de Verano











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

13 de Diciembre de 2020 - Año II - Edición Nº 110 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA PATRONALES EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Este 12 de diciembre con motivo del "Día de la Patrona de América Latina y de la capilla del barrio Los Pioneros: Ntra. Sra. de Guadalupe, se celebró la Santa Misa en el campito de la capilla, con todas las medidas de seguridad sanitaria. Los día previos se rezó la tradicional Novena a la Virgen que en Tepejac - México se le apareció a Juan Diego y le dijo: "No se entristezca tu corazón… No estoy yo aquí, que soy tu madre". Una de las peticiones más sentidas fue: "Madre de Guadalupe defiende a todos los niños por nacer y protege a sus madres. Reina sobre los corazones de nuestros legisladores y muéstrales el camino de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dador de la Vida." Luego, con gran respeto y humildad se compartió unos momentos en comunidad junto nuestra amorosa Madre.

Fiestas Patronales en la capilla Ntra. Sra. de Guadalupe EN NAVIDAD TU GENEROSIDAD ES ESPERANZA Recientemente, el presidente de Cáritas Argentina, Mons. Carlos Tissera, nos explicaba: "En estos meses hemos vivido situaciones muy dramáticas, desde las más dolorosas que implican la pérdida de seres queridos hasta otras tan terribles como la pérdida de fuentes de sustento y la imposibilidad de poder siquiera dar un plato de comida a nuestros hijos o abuelos." Desde el comienzo de la emergencia, Cáritas trabajó en torno a tres ejes estratégicos (alimentario, sanitario e ingreso familiar), con el fin de proteger y contener a los sectores más expuestos de la sociedad. En el alimentario, articula acciones con los organismos del Estado, con empresas y con otras organizaciones, para ayudar a muchas familias, tanto a las más pobres como a las que hoy no pueden vivir de su trabajo diario. En el eje sanitario, diseñaron junto a las autoridades sanitarias dispositivos para las personas que no tuvieron posibilidades de guardar el aislamiento porque viven en barriadas precarias, en asentamientos o en villas. Y finalmente colaboró para que las familias pudieran acceder a fondos que les permitan su subsistencia. "En estos tiempos realmente oscuros, todos fuimos testigos de la generosidad, la abnegación y el compromiso incondicional de profesionales de la salud, docentes y cientos de personas de buena voluntad. Pero también vimos testimonios de superación personal de miles de personas que, sin recursos materiales, pero con enorme voluntad, tejieron redes para salir adelante juntos. Por ello, en esta Navidad, invitamos a animar la esperanza". En este contexto, "Caritas Santa Florentina" esta organizando la Campaña de Navidad bajo el lema "Cada hogar un pesebre en Belén". La invitación es "apadrinar" a las familias más necesitadas de nuestra parroquia, regalando una bolsa con: fideo, arroz, lata de tomate, aceite, lata de pescado, sobre de mayonesa, jugos, lata de frutas, pan dulce, algunas confituras. La bolsa se puede armar en conjunto con otras personas o familias. Para su entrega se organizaron las siguientes alternativas: 1-Donar y entregar la bolsa navideña a una familia de la Parroquia Catedral Santa Florentina. En Caritas te damos la dirección y nombre de la familia beneficiada. Te anotas en la Secretaría de lunes a viernes de 10 a 12 hs. o en Caritas (Av. Varela 426) los jueves de 15 a 17 hs. 2-Donar la bolsa navideña dejándola en el horario de Secretaría (10 a 12 hs.) o media hora antes de las misas. La fecha límite para entregar la bolsa es el 20 de Diciembre 2020 "Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo 25, 40).

Caritas nos invita a animar la esperanza EL ABORTO ES SIEMPRE UN FRACASO Mons. Alberto Bochatey, consultado sobre el proyecto de ley de aborto, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados manifestó: Es una realidad científica que: "Todos somos el mismo ser desde que nuestros padres nos concibieron". "Tenemos la experiencia de haber acompañado a mujeres que han abortado y siempre es un fracaso, siempre es doloroso, cuando veía a los festejos pensaba que es un país muy raro, que la mujer festeje el fracaso de la mujer, que nadie mire otro tipo de soluciones más creativas, más modernas, porque en definitiva lo que hay es una negación de la responsabilidad de los actos. Hay que trabajar en la causa, no en la consecuencia". Más adelante afirmó: "Esta vez ha quedado más claro que este no es un tema religioso ni de la Iglesia, porque acá han acompañado diputados ateos y de otras religiones." Nunca será oportuno pretender que sea un derecho matar a un inocente.

"Salvemos las dos vidas" MISAS EN CATEDRAL Horario de Verano A partir del 9 de diciembre, las misas se celebrarán: - De lunes a viernes a las 19:30 hs. - Los sábados a las 20 hs. - Los domingos a las 11 y 20 hs. Cuidémonos viniendo todos con barbijo. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Misas en Catedral, Horario de Verano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar