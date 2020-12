La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Breves: Fútbol

BOCA NO PUDO Por la primera fecha de la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors igualó 1-1 como local frente a Arsenal de Sarandí. El Xeneize presentó una formación alternativa y ganaba desde los 30 minutos con gol del "Pulpo" González, pero a los 45 del ST, los dirigidos por Sergio Rondina llegaron al empate por intermedio de Facundo Pons. Hoy, por esta misma Zona A Campeonato jugarán: River Plate vs Argentinos (19.20) y Huracán vs Independiente (21.30). En tanto, por la Zona B Campeonato, Gimnasia (LP) venció 2-0 como visitante a Colón y lo mismo hizo Talleres, que superó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Mañana cierra Atlético Tucumán vs Banfielf (21.30). GANÓ NEWELLS En la continuidad de la Zona Complemetanción B, Newells derrotó ayer 1-0 como local a Estudiantes de La Plata y lidera ahora junto a Vélez, que el viernes venció 2-1 a Racing Club. Este grupo se cierra mañana con Central Córdoba vs Godoy Cruz (19.20). En tanto, la Zona Complementación A se abre hoy con dos juegos: Unión vs Defensa y Justicia (17.10) y Aldosivi vs Lanús (17.10). Mañana se cierra con Rosario Central vs Patronato (17.10). RESULTADOS DE ASCENSO Ayer se disputaron tres partidos de la Primera B Metropolitana: Tristán Suárez 2-1 Villa San Carlos, Deportivo Armenio 1-1 San Miguel y Los Andes 1-1 Argentino de Quilmes. En tanto, por la Primera C jugaron: Berazategui 1-1 Sportivo Italiano y El Porvenir 1-1 Midland. PRIMERA A FEMENINA En la continuidad de la tercera fecha se destacaron las goleadas de UAI Urquiza (7-0 a Defensores de Belgrano) y San Lorenzo (9-0 a El Porvenir). Además jugaron: Lanús 2-5 Racing Club, Platense 4-3 Rosario Central y Excursionistas 2-2 Huracán. MADRID, DEL REAL En el clásico de la capital española, Real Madrid venció 2-0 a Atlético Madrid y dejó sin invicto al equipo de Diego Pablo Simeone. Además jugaron: Valencia 2-2 Athletic Bilbao, Getafe 0-1 Sevilla y Huesca 1-0 Alavés. Hoy, Real Sociedad va por la punta ante Eibar, mientras Barcelona recibe a Levante en busca de la recuperación. MANCHESTER, A MANO En el derby de Manchester, el United y el City igualaron sin goles en la continuidad de la 12ª fecha. Ayer también jugaron: Wolverhampton 0-1 Aston Villa, Newcastle 2-1 West Bromwich y Everton 1-0 Chelsea. Hoy lo harán los líderes Tottenham (visita a Crystal Palace) y Liverpool (visita a Fulham). GOLES ARGENTINOS Por la 11ª fecha de la Serie A de Italia, Udinese venció ayer 3-2 como visitante a Torino con gritos de Ignacio Pussetto y Rodrigo de Paul. También jugaron: Crotone 4-1 Spezia y Lazio 1-2 Hellas Verona. El líder del Calcio es Milan, que hoy recibe a Parma. En tanto, en Alemania, Nicolás González retornó tras su esguince de rodilla y cerró la goleada del Stuttgart, que le ganó 5-1 como visitante a Borussia Dortmund. Mientras en Francia, Marsella superó 2-1 como local al Monaco con una conquista de Darío Benedetto.



