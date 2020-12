DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 14/dic/2020 - 06:18

Edición Digital El Tiempo en Campana 12ºC Despejado por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/dic/2020 Automovilismo:

Rincón Tuerca







TURISMO CARRETERA: La categoria está visitando el autódromo de San Juan este fin de semana por otra carrera del campeonato que va entrando en su parte final. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. TERMINO: Luego de correr en la categoría Prokart en sus dos finales el piloto local Ignacio Lopez terminó sexto en la primera de las carreras y terminó octavo en la otra competencia con el karting que prepara su padre Marcelo Lopez. ARMAR: Si bien está abocado al mundo de las picadas ahora parece que Diego Salerno se le dio por armar un auto para los encuentros de vehículos antiguos y clásicos y por esto se lo puede ver trabajar en una Chevy con la cual espera tenerla lista para el próximo año. Cosas del verdulero vio? IDEA: La idea de los padres es que su hijo termine corriendo en alguna categoria de karting y está evaluando donde y como se preparan para la próxima temporada dado que el vehículo está guardado en el garage de la casa. NIVEL: La caravana realizada para la fiesta del automóvil dias atrás alcanzó un nivel vehículos fueron parte de la misma que provocó una mañana distinta por toda la ciudad que transitaron dichos autos. Lamentablemente un solo vehículo los entendidos era lógico que le sucedería tal acontecimiento. APLAUDIR: Dentro de este contexto los muchachos del cañon 4x4 fueron parte de la caravana poniéndole un plus para la gente que los veía transitar de manera especial para los chicos que en algunos casos hasta aplaudieron el paso de los Jeeps. TERMINAR: Finalmente los organizadores de las picadas en San Pedro decidieron terminar el campeonato del año 2019/20 y esto llevó que esa fecha restante nos terminara de coronar el campeón de cada clase que arrancaran de esta forma la temporada para comenzar después con el torneo de verano 20/21 lo que volverá a encontrar a todos los muchachos que disfrutan de esta especialidad. NEGOCIACIONES: Parece que con el pasar de los dias se va encaminando las negociaciones con la municipalidad de San Andrés de Giles para poder habilitar el predio donde se encuentra el óvalo para correr con los ciclomotores en el circuito Miguel Roldan. AVANZAR: Los intención de avanzar sobre este tema dado que el motociclismo como el motocross fueron habilitados para realizar sus espectáculos en todo el país y se espera que se tome este referente para esta linda posibilidad d de sacar a muchos chicos de la calle con sus motitos. LUGAR: Argentina ya tiene su lugar en el campeonato mundial de Super Bike y se desarrollará en el autódromo de San Juan el 17 de octubre del próximo año tras el armado del calendario de la próxima temporada. DISPUESTO: Valentino Lacognata está dispuesto a presentarse en la carrera de Motocross que está en pleno desarrollo en circuito oeste de la provincia de Buenos Aires antes del cierre de esta temporada. JUGAR: Dias atrás se lo vio jugando al fútbol con sus amigos a Juan Manuel Acosta donde parece que todo este receso sin actividad mostró el popular "Pipi" en una situación que marcó su falto de juego llamativo aunque sus amigos aseguran que lo suyo no fue este deporte. CONFIRMAR: Los dirigentes del Turismo Zonal Pista ya confirmaron que el próximo 27 de diciembre la categoria se presentará en el autódromo platense con sus dos clases dándole continuidad a su presente calendario donde vienen corriendo los representantes de Campana Sebastian Signore y Daniel Vidal. COCINERO: Sin duda que el paso del tiempo nos mostró otra faceta de Gustavo Milivintti donde desde su condición de cocinero ya se ganó su espacio con sus comidas que provocan unos sabores insuperables con una gama de variedades para disfrutar. Al Mastercheff 2021!! DISFRUTAR: Uno de los comensales privilegiados es Don Juan Carlos Tardito que además de disfrutar de las cuestiones gastronómicas destaca al popular piloto de karting en esta nueva propuesta de Gustavo. TC BONAERENSE: En el autódromo de Roque Perez la categoria llega este fin de semana con otro parque interesante de autos donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PROYECTO: Carlos Sanz y Laia Sanz presentaron un proyecto junto a Acciona con el que competirán en el campeonato eléctrico del Rally Raid. El campeonato Extreme E que comenzará entre el 20 y 21 de marzo en Arabia Saudita contará con un equipo 100 % español el Acciona Sanz XF Team. FONDO: Yamil Bottani trabaja a fondo en el auto para la clase GTB del TC Regional de cara a la próxima fecha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en el venidero 27 de diciembre. La Chevy está casi terminada a decir del equipo. INTENCION: El limeño tiene toda la intención de alcanzar llegar a estar entre los tres primeros del campeonato y están trabajando parta esta linda posibilidad como para cerrar un buen año para Bottani. TURISMO NACIONAL: La categoria está cerrando su temporada durante este fin de semana con sus dos clases y otro parque interesante de autos en el autódromo de San Juan. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Publica. VALIDOS: Luego de la reunión organizada para los pilotos de los chasis del Regional se tomó la determinación de continuar el próximo campeonato el año venidero donde se tomarán como válidos los puntos de las dos únicas carreras este año y es lo que corresponde aunque los que no fueron de la partida no estaban muy de acuerdo. DECISION: El piloto local Gastón Fernandez es parte de los chasis del Regional y no arrancó la temporada por una decisión personal por las cuestiones del Covid-19 aunque el auto está listo para largar. Lo concreto es que en principio ya le apuntan al año 2021. ANSIOSO: Los allegados sostienen que Santiago Acuña se muestra ansioso ante el no arranque del campeonato de karting de la categoria donde viene participando y espera que en el verano se puede hacer alguna carrera. SOPORTAR: Los vecinos ya no soportan que el piloto pruebe su vehículo en los dias de semana de manera particular casi al entrar la noche y parece que el motor de ese auto suena mas de lo deseado por quienes comparte la misma manzana. SUEÑO: Y llegó el dia de probar por parte de Adriano Zarantonello con su auto para la Clase Tres con el Fiat Uno y era el sueño que esperaba el Tano que fue acompañado por sus allegados donde quedó conforme con esta prueba. PROBABLE: Es probable que comiencen las reuniones los miércoles por la noche en el Auto Club Zárate de cara a poder empezar a llevar adelante algunos emprendimientos que ya comenzaba al principio de este año y por la pandemia no se pudieron concretar. ENCAMINAR: Ya pensando en el año próximo está trabajando Leandro Cracco que se encamina a correr en la Clase Uno del Turismo Pista y este receso se avanza para tal logro con todo su equipo. TRABAJA: En el taller JRT se trabaja a pleno de cara al fin de semana del veinte de este mes donde el Tope Race en el Galvez y Alma en el Mouras tienen actividad lo que provoca ver como se trabaja en los autos de ambas categorias que vienen atendiendo. CORTE: En reciente nota televisiva se pudo ver al piloto local Juan Pablo Galliano con un corte muy particular en su cabello que no pasó desapercibido para los televidentes que les llamó la atención. Por suerte el propio protagonista aclaró quien es un coffeur lo que automáticamente dejó todo más claro. NERVIOSO: A Jorge Nicolás Iriza se lo ve un poco nervioso con la llegada del final del campeonato del TC y el hombre vinculado a las cupecitas del ayer tiene su corazoncito por el lado del óvalo y espera concretar lograr otro titulo con la marca. Mira vos! CONTINUAR: Aunque la posibilidad una vez mas para hacer algo con un auto para el Tope Race la decisión del zarateño Gabriel De Lucca es al menos por el momento continuar en el karting y seguir en las dos categorias Rotax y Pako por este campeonato. TIEMPO: Luego de tomarse su tiempo en todo este receso obligado decidió trabajar en armar para volver a correr a la alta competencia Fernando Rivas que pudo terminarlo y poder retomar como lo deseaba. ESTILO: Lo cierto es que "Nani" al auto lo armó para la categoria de los chasis del TC Bonaerense en principio, con la motorización de Daniel Berra tendrá colores naranjo con el estilo muy de su dueño por lo bien presentado y el chasis está cargo de Javier Berra. ENTREVER: Dias atrás cumplió años y Hugo Mauro dejó entrever en pleno festejo que siempre tiene en su mente la posibilidad de seguir corriendo y de poder hacer algo será el próximo año. Será como Pedro Rocca? RETOMAR: Aunque no es el mejor momento ante la falta de tener el presupuesto acorde la desición ya está tomada y el legendario piloto de picadas Cristian Iglesias retoma la actividad para que Zárate tenga su representante en este emprendimiento en esta propuesta tuerca. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo capitalino donde Matias Milla finalizó en el puesto quinto con el Renault del equipo oficial en la primera carrera para luego en lo que fue la segunda competencia quedó en el puesto quinto una vez mas. QUERER: Luego de arrancar ganando las dos carreras en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista el representante de Campana Sebastian Signore definitivamente quiere buscar el campeonato con la atención del auto por parte de Dante Tamburrini. FOTOS: En las redes las fotos mostraron el trabajo de Gabriel Toledo armando el motor acompañado entre otros con el ex piloto de karting Agustin Giroldi que asado de por medio terminaron de armar el mismo para el piloto de Alma ahora dejado de la misma en otra propuesta. TITULO: El que ganó el pasado fin de semana en el TC Pista Mouras el piloto sanjuanino Tobias Martinez con el Chevrolet del equipo de las Toscas donde Cristian Ledesma tuvo una parte importante dentro de este equipo. TURISMO PISTA: La categoria encara durante este fin de semana otra carrera del campeonato con sus tres clases y otro parque interesante de autos donde se define el campeonato en el autódromo de "Hnos Emiliozzi" en la ciudad de Olavarria. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de su programa Carburando. PRESENTAR: La categoria de Karting IAME viene de correr en el kartódromo argentino el pasado fin de semana donde en la clase mini representaron los hermanos Panetta que cerraron otra buena performance sumando puntos importantes para el Torneo. PODIOS: Lo concreto que fueron dos finales y Santino llegó cuarto en la primera y terminó segundo en la otra carrera mientras que Bautista quedó primero en la primera de las competencias para ubicarse segundo en la otra carrera. Poderoso los chiquititos! RF: Esta especialidad del karting encara otra carrera del campeonato durante este fin de semana con su habitual parque de máquinas en el kartódromo argentino. TERMINAR: El turismo cuatro mil argentino viene de correr en el autódromo platense el pasado fin de semana donde Juan Carlos Bava corrió las dos carreras llegando segundo en esa primera competencia y luego terminó en la otra carrera quinto con el auto que prepara el equipo de los hermanos Caggiano con la motorización de Matias Guillen. CAMPEON: Luego de un buen año German Pietranera se quedó con el campeonato en el turismo 4000 argentino con la marca Torino pero con motorización de un Ford que lo llevó a tal galardón. CAMPEON II: Fue en una carrera increible pero el final de la misma Cristian Ramos con el Torino luego de largar casi desde el fondo de esta carrera y llegó décimo quinto para lograr el objetivo buscado con el equipo de Trotta jefe de la estructura para el campeonato en el TC Mouras. CAMPEON lll: En el autódromo platense el ultimo domingo la categoria de las camionetas entregó también a su campeón que cayó en manos de Juan Pablo Gianini con la Ford que repite tal cual tituló una vez mas.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar





Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-