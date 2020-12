El Municipio aplicará duras sanciones a bares que incumplieron la normativa

Sánchez Negrete adelantó duras sanciones a bares realizaron fiestas clandestinas.

Los locales bailables que abrieron sus puertas este fin de semana de forma clandestina, podrán recibir desde multas y clausuras hasta la revocación de la habilitación municipal, que serán definidas por el Juzgado de Faltas. El Municipio, a través de la Secretaría de Legal y Técnica, aplicará duras sanciones a bares de la ciudad que incumplieron este fin de semana la normativa realizando fiestas clandestinas. El viernes y sábado por la noche, se constataron en distintos locales, violaciones a las medidas sanitarias por el Covid-19 con exceso de personas y actividades que por el momento no están permitidas. Las sanciones irán desde multas y clausuras hasta la revocación de la habilitación municipal, que serán definidas por el Juzgado de Faltas una vez reunida la documentación necesaria. Con estas acciones se busca garantizar el cuidado de los vecinos y que se respete lo dispuesto por el Gobierno Provincial en el marco de la pandemia. Sobre esto, el secretario de la cartera, Abel Sánchez Negrete, indicó que una vez que se constaten las imágenes publicadas en redes sociales y las de las cámaras del CIMoPU, se realizarán las denuncias penales correspondientes. "Los inspectores están haciendo distintos controles, van en distintos horarios y verifican el cumplimiento de las normas, pero la verdad es que la ciudad es muy grande y tiene muchos lugares. Muchas veces cuando pasan, está todo bien, pero cuando se van, las cosas se transforman en mal", sostuvo. No obstante, apeló a la responsabilidad de todos los vecinos y de los comerciantes e indicó que "todos nos tenemos que seguir cuidando porque si no el perjuicio es para todos". El director General de Inspecciones y Habilitaciones, Rolando Padovani, indicó que los inspectores municipales realizan guardias todas las noches a fin de controlar que los bares cumplan con las medidas.



