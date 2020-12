Nueva manifestación de los profesionales del Hospital San José

Ayer al mediodía se volvieron a reunir en la vereda para visibilizar sus reclamos. Señalaron que tenían una audiencia con el Intendente el próximo 21, pero por la tarde comunicaron que había sido cancelada. A partir de hoy no se prestará el servicio de Guardia de Salud Mental.

"Lamentablemente, luego del reclamo masivo que hicimos el Día del Médico junto a todos los servicios del Hospital y gente de la CICOP, no hemos tenido ninguna respuesta. Solicitamos una reunión que en primera instancia fue para el 16 de diciembre y después la pasaron para el 21", señaló ayer al mediodía la Dra. Romina Bustos, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José.

"Hoy -continuó- nos encontramos con una sorpresa del Intendente, con un aumento del 10% para las Paritarias del 2021, todo escalonado: 4% para diciembre y 2% desde febrero, marzo y abril. Pero nos olvidamos del 2020, teniendo en cuenta que ya venimos con menos sueldo desde el 2019. Parece que el 2020 que fue un año horrible para nosotros con la pandemia, recortes y demás, no existe para la intendencia. Nuestra idea es tener una reunión que nos dieron que iba a ser el 21, esperemos que no la pospongan teniendo en cuenta que ya viene Fin de Año y las Fiestas. Eventualmente, podremos hacer algún reclamo del tipo de cese de actividades. Lo vamos a ir evaluando con la gente de la Asociación de Profesionales del Hospital".

Efectivamente, según informaron los mismos profesionales a nuestra redacción al caer la tarde, la reunión del 21 fue cancelada "por problemas de agenda" por parte del Ejecutivo municipal.

Entre los presentes en la vereda del Hospital se encontraba el médico psiquiatra y neurólogo Andrés Díaz Lucero, quien manifestó que a partir de hoy, no habrá servicio de Guardia de Salud Mental. "Después de haber entablado negociaciones alrededor de julio de este año, cuando de manera unilateral y de manera muy precarizante decidieron reducir el sueldo de la Guardia de Salud Mental a más de un 50%, a partir del día de hoy es el último día de guardia en salud mental. Es decir a partir de este miércoles 16 de diciembre el hospital no cuenta con el servicio. No por decisión nuestra, la decisión es temporaria hasta que las autoridades se decidan a dar un trato coherente y valorar la actividad de nuestros profesionales. La internación y consultorios siguen funcionando normalmente, pero la Guardia de Salud Mental queda suspendida hasta que las autoridades decidan escucharnos y darnos un trato como corresponde. En el área de Pediatría había profesionales que habían ingresado temporalmente para refuerzos de guardia por COVID, pero en esta estrategia que tienen de precarizar: ya que estás acá, te usamos allá, y el profesional que había ingresado en el trabajo de Neonatología y hacía un aporte muy importante en el servicio de Internación fue suspendido, se le recortaron los contratos y ya no se cuenta con un profesional en ese sector… creo que no les importa. Acá el tema es plata, solamente plata, y se están olvidando que la Salud es una construcción y que se necesita todo un trabajo de profesionales que se dediquen a la Salud. Recortar, contratar monotributistas que vengan por horas aisladas, no es un programa de Salud, una estrategia de Salud. Y cuando eso pasa, los únicos que pierden son los vecinos. Las Guardias de Salud Mental respondía a las demandas de la Guardia General cuando ingresa algún paciente con alguna situación en el ámbito de la salud mental: intentos de suicidios, autolesiones… Estamos teniendo niños, adolescentes y adultos que se asistían en esos casos. Incluso por una nueva ley de salud mental, tiene que haber un profesional que tiene que desarrollar toda una estrategia comunicándose con juzgados, trabajadores sociales y otros actores, que requiere personal especializado. Todo ese trabajo que se hacía, ahora se pierde. Tal vez esperan que lo hagan la gente de la Guardia General, que ya tiene una carga importante no sólo por el COVID, sino porque la gente no dejó de enfermarse de otras cosas. La guardia de Salud Mental hace 4 años perfectamente, fue a partir de la gran cantidad de suicidios que tuvimos en 2016 cuando llegamos a tener el 80% de suicidios de la provincia de Buenos Aires en Campana. Esos números bajaron estrepitosamente al año siguiente. En ese momento, el que leyó y entendió fue el Doctor Meiraldi. No sé qué están mirando las autoridades, es cuestión de esperar y que vuelva a aparecer un fenómeno similar, y se paga con vidas desafortunadamente y no les está importando".

"Otra cosa que está pasando es que médicos están renunciando. Hay un profesional que se va a partir de febrero y es muy difícil conseguir reemplazo teniendo sueldos tan bajos, pagando tan poco la guardia respecto de otros municipios es muy difícil cubrir un médico especialista que cubra es guardia entonces nos recargan a los médicos de servicio, ya sea el jefe o el jefe de sala… son 7 médicos nada más. Es un médico por día. Son profesionales que tienen que tener una especialidad específica. El médico que se nos va, que es el de los domingos, además de ser cardiólogo es hemodinamista. Es decir, estamos perdiendo gente que está muy formada y que es muy difícil reemplazar. Cardiología es uno de los servicios que más trabaja junto con Terapia Intensiva y la Guardia Externa. No es un tema menor", agregó la cardióloga Gisela Centurión.

Por su parte, la bioquímica Alejandra Pavese señaló: "Los médicos de la provincia de Buenos Aires lograron un incremento salarial de un 35% sobre un básico de $38 mil, cuando el básico en el Hospital de Campana es de $20 mil y el aumento que proponen acá y en cuotas, es de 10%. Ya partiendo de un básico tan bajo, lo que proponen no representa ninguna mejora. Pero más allá de las mejoras, insistimos en que aquellos recortes que se produjeron desde el comienzo de la pandemia con el argumento de que no había dinero suficiente, nosotros seguimos reclamando que se les restituya ya que tal vez en dinero no es mucho, pero a esa persona le representa un 30 o 50% de su sueldo. Eso también se refleja en un servicio recortado, incluyendo centros periféricos que perdieron esa especialidad con la que contaban a demanda y de manera espontánea. Entonces, todo esto no impacta sólo en el bolsillo de los profesionales a quienes se les recorta, impacta en lo que esa persona vierte a la comunidad con su trabajo. Por eso seguimos insistiendo que no es una cantidad de dinero que haga mella en la economía municipal, pero si a la comunidad le preguntamos qué le parece el Hospital, seguramente dirá que es un baluarte. Entonces, lo que estamos defendiendo acá es la Salud Pública".

"Somos todos médicos de Campana que trabajamos en este Hospital, nos reunimos acá por voluntad propia, y estamos reclamando por todo esto. Lo aclaro por una nota que salió en el diario la semana pasada, donde fuentes del Ejecutivo municipal señalaban que eran médicos de otros municipios que habían venido a la manifestación, y que era algo político y del sindicato", comentó sobre el final el Dr. Federico Díaz Lucero, del servicio de Cirugía.