CHAU PPP A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público - Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el Gobierno Nacional rescindió por mutuo acuerdo los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del Plan de Obras. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló: "Rescindimos los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas. Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas". Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el pasado 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre. CANASTA NADA BÁSICA La canasta básica aumentó 3,7% en noviembre y una familia necesitó $51.775,6 para no ser considerada pobre, informó el INDEC. La canasta alimentaria, que marca el nivel de indigencia, registró en el mismo mes un costo de $21.573,1, pero subió aún más, un 4,2%. En los últimos doce meses la canasta alimentaria acumula un aumento del 37,7% y la básica del 40%. En los primeros once meses del año, la canasta básica creció 33% y la alimentaria 38%. El aumento de la canasta de noviembre, en comparación con octubre, se ubicó por encima del incremento de los precios minoristas, que fue del 3,2%. ESTATALES A NEGOCIAR El Gobierno nacional y los gremios estatales ATE y UPCN reabrirán este miércoles la paritaria en el Ministerio de Trabajo para determinar un nuevo porcentaje de aumento salarial para los trabajadores de la actividad y clausurar el período actual. El encuentro convencional se realizará a partir de las 11 de mañana en la dependencia laboral de la avenida Callao al 100 y participarán los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El Gobierno ofrecería a ambos sindicatos para clausurar la paritaria del período 2020 la continuidad del pago de los 4 mil pesos que el personal percibe desde marzo último, un nuevo bono de 4 mil pesos para fin de año y un 18% de aumento en 3 cuotas de enero a mayo. INTERNADO DE NUEVO El ex presidente Carlos Menem fue internado anoche luego de que se descompensara en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Menem, de 90 años, sufrió una infección urinaria que se le complicó y fue trasladado en una ambulancia al Instituto del Diagnóstico, aunque luego lo derivaron a la Clínica Los Arcos donde quedará en observación entre 24 y 48 horas. Habían concurrido tres ambulancias y la tercera decidió trasladarlo debido al cuadro que presentaba. En julio, Menem había recibido el alta médica tras haber estado internado en dos ocasiones: primero debió permanecer durante 15 días en el Instituto del Diagnóstico por una neumonía bilateral y a las pocas horas tuvo que ser hospitalizado otra vez por sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. SIN CARNAVAL Ante el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, Río de Janeiro suspendió los tradicionales festejos de fin de año que ya habían sido severamente reducidos, mientras que canceló la celebración del Carnaval para el 2021, informaron las autoridades de esa ciudad brasileña. "Aunque la fiesta había sido proyectada en un nuevo formato (sin presencia de público, sin quema de fuegos y para ser seguida por TV) en este momento la Alcaldía opta por cancelar el evento en respeto a todas las víctimas y para favorecer la seguridad de todos", afirmó en un comunicado el alcalde Marcelo Crivella, aunque todavía no decreta un nuevo cierre de comercios, bares, restaurantes o playas. El plan de los tradicionales festejos con música y fuegos artificiales que cada año atraen multitudes a la playa de Copacabana ya había sufrido modificaciones debido a la covid-19, que causó la muerte de 23.700 Rio.



16 de Diciembre de 2020

