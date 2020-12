La inflación de noviembre en Argentina fue del 3,2 %

P U B L I C



Así lo informó el Indec. La cifra es alta, aunque menor a la de octubre. En los últimos 12 meses, la suba de precios acumulada fue del 35,8 por ciento. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el dato de inflación de noviembre que alcanzó el 3,2%, dato con el que se muestra por abajo de octubre, que fue el pico del año con 3,8%, pero que se mantiene por arriba del 3%, escalada que comenzó en agosto pasado. En los últimos 12 meses, llegó al 35,8 por ciento. Con el aumento de la inflación de noviembre, y luego de cuatro meses consecutivos con un indicador en crecimiento, la inflación acumula un alza de 30,9% durante los primeros once meses de 2020. Esa alza representa 17,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2019. Los resultados se ubicaron por debajo del consenso que habían mostrado las consultoras privadas que miden el incremento del costo de vida, que habían pronosticado que el indicador estaba mostrando una aceleración y que tuvo su pico en octubre pasado, y que el promedio rondaba por arriba del 3,5 por ciento de aumento del costo de vida durante el mes pasado. La desaceleración "respondió en parte a menores aumentos en los productos estacionales, que desaceleraron hasta 2,0% mensual luego de haber crecido 9,6% mensual en octubre y 7,9% mensual en septiembre", explicaron fuentes oficiales. También, explicaron, obedeció al menor incremento de los regulados, que volvieron a desacelerar hasta 1,2% mensual (vs. 1,5% mensual en octubre). Cabe recordar que las tarifas de los principales servicios públicos continúan congeladas. La inflación núcleo, aquella que no incluye los precios de productos o servicios estacionales y regulados, aceleró hasta 3,9% mensual; en octubre, había subido 3,5 por ciento. En el análisis de cada segmento, Alimentos y Bebidas desaceleró hasta 2,7% mensual, luego de haberse disparado un 4,8% en octubre, con menor suba de lácteos, aceites y frutas y caída en verduras. También tuvieron una suba menor que la del mes anterior Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9% mensual vs. 4,5% en octubre), Prendas de vestir y calzado (3,7% mensual vs. 6,2% en octubre) y Transporte (3,6% mensual vs. 4,2% en octubre). Por el contrario, los segmentos que aceleraron sus precios en relación al mes anterior fueron Recreación y Cultura (5,1% mensual vs. 2,6% en octubre) empujado por la mayor apertura de actividades como gimnasios y alquiler de canchas, Salud (3,7% vs. 3,1% en octubre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,0% vs. 1,9% en octubre). Los menores registros se dieron en Educación (0,4% mensual) y Comunicación (con una baja de 0,6% mensual).



La inflación de noviembre en Argentina fue del 3,2 %

