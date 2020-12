Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. COMO BOCA DE LOBO "Tenemos hace más de una semana a oscuras la calle Namuncurá y Dasso en su totalidad" escribe Eduardo. NO APAGA NUNCA "Luces encendidas durante el día. Sobre Calle Urquiza entre Alvear y Falucho. Pasa lo mismo sobre la calle Fa-lucho, parece un problema en esta zona" escribe Enrique. AGUA QUE CORRE Y CORRE "San Luis 278 (barrio Lubo). Hace más de seis meses que está la pérdida. Volvemos hacer el pedido de nuevo ya que no tenemos repuesta todavía" escribe Liliana. EL TIEMPO PASA... "Este es un reclamo para que ABSA, solucione un reclamo que se viene haciendo desde Noviembre, tienen que venir a cambiar una llave de paso de Siri 1678, Barrio Romano. Llamo y me dan el número de reclamo y nada. Sres. Es cambiar una llave de paso, ya no se qué hacer" muestra Stella Maris. #Dato chocaron los palos que rodeaban el Playón del restaurante Donato de Av. Rivadavia y Colectora Sur, otros palos están rotos y podridos, en la esquina de Chacabuco también hay otros caídos. pic.twitter.com/L8h2BNqWQe — Daniel Trila (@dantrila) December 14, 2020 #QuejaVecinal gran montaña de ramas que obstruyen la visión en la esquina de San Martín y San Lorenzo barrio Villanueva. Según los vecinos puede ocasionar algún tipo de accidente si los conductores no ven bien al cruzar. Varias montañas de ramas de poda. pic.twitter.com/WxDXxZ9H6o — Daniel Trila (@dantrila) December 11, 2020

16 de Diciembre de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar