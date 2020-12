P U B L I C



Uno de sus protagonistas relata lo sucedido. "No traía casco y golpeó la cabeza contra el cordón. Cuando me incorporé y le pregunté cómo iba a manejar así, no se movía y pensé lo peor", relata Gustavo García quien el miércoles de la semana pasada, alrededor de las 20:40 fue chocado por una moto mientras transitaba con la suya por Colón. Según nos explicó, se dirigía a su trabajo en la refinería Axion en su Honda Tornado cuando fue impactado por otra Tornado cuando cruzaba por Salmini. "El hombre tendría entre 35 y 40 años, venía a muy alta velocidad. Lo ayudaron a incorporarse los vecinos y cuando le dijeron que se quedara tranquilo que ya habían avisado al SAME, dijo que no quería saber nada con la policía. Se puso a patear el arranque hasta que la moto encendió y se fue. Estaba todo ensangrentado porque tenía por lo menos 2 cortes en la cara". Con un fuerte golpe en la rodilla derecha, varios cortes y politraumatismos, además de una quemadura en la pierna izquierda, García fue asistido en el Hospital San José. "Todavía estoy todo inflamado, me cuesta moverme pero la puedo contar. Si agarraba a un peatón o a un ciclista, no sé qué pasaba", concluye.



La colisión tuvo lugar entre dos Honda Tornado. Cuando llegó la policía, sólo había una.



Choca y escapa ensangrentado para evitar a la Policía

