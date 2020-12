Tildan de "insuficiente" el aumento a los trabajadores municipales

Alejo Sarna junto al MRP que conduce Pedro Milla y Carla Navazzotti rechazaron categóricamente el aumento que el Gobierno Municipal decretó de manera unilateral para el periodo 2019 y 2020 que es de un 10% más un bono de $6000, por tildarlo de ser "totalmente insuficiente". "Necesitamos un Municipio que gestione pensando en el bienestar de todas y todos, y que le permita a sus trabajadores vivir bien con salarios dignos y mejores condiciones laborales" aseguró Sarna. Luego de varias reuniones paritarias sin acuerdo alguno entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana con la Municipalidad para lograr consenso salarial por el año 2019 y por el 2020, el Intendente local decretó de manera unilateral un aumento total por los dos años del 10% a pagarse en 4 cuotas más un bono de $6000. En relación a eso, desde el Frente de Todos Campana salieron a cuestionar la decisión del Jefe Comunal. Desde el MRP tildaron como "insuficiente el aumento con un claro sesgo autoritario al hacerlo de manera unilateral sin tener en consideración cuales son las necesidades ni los pedidos de los trabajadores por medio de sus representantes. Un Gobierno Municipal que quiere lo mejor para los vecinos, no puede permitirse que sus trabajadores cobren salarios que están por debajo de la línea de la pobreza en muchos casos". Por su parte, Carla Navazzotti agregó que "el aumento es insuficiente e insensible. El ejecutivo debió tener un presupuesto programado y asignado para el 2020, sin embargo no otorgó ni un mínimo porcentaje para todo el año, ¿Qué pasó con eso? Ahora ofrece el 6% en Diciembre cuando las y los trabajadoras están ahogados en deudas, muchos sin llegar a comprar alimentos básicos para vivir. El empleado no vale nada para el intendente, aun habiendo puesto el cuerpo durante toda la pandemia". Para finalizar, el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna pidió "sensatez" al Gobierno comunal y sostuvo que "los trabajadores Municipales vienen siendo víctima de las políticas de ajuste del Gobierno Local desde que asumió en 2015, pero que esta tendencia se profundizó en los últimos años. Los trabajadores de la comuna junto con el área de la salud, se convirtieron en la variable ajuste del Gobierno local. Necesitamos revertir esta situación con un Municipio que gestione pensando en el bienestar de todas y todos, y que le permita a sus trabajadores vivir bien con salarios dignos y mejores condiciones laborales".



Tildan de "insuficiente" el aumento a los trabajadores municipales

