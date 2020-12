El CICACZ no interrumpió sus actividades en época de pandemia

Ofreció continuidad en sus charlas de educación ambiental adaptándose al formato online alcanzando tanto a estudiantes como a docentes. También reabrió sus estaciones de monitoreo y realizó un importante estudio sobre la calidad del agua en el curso del Río Paraná de las Palmas. A pesar de las diferentes restricciones surgidas a raíz de la pandemia de COVID 19 que el país está travesando, desde el CICACZ se han ajustado todas las medidas necesarias para poder dar continuidad a las actividades que desde la institución normalmente se realizan. De esta forma, en época de pandemia no cesó su labor. "Trabajamos durante el año adecuándonos a las diferentes situaciones que la pandemia nos ha planteado. Ha sido todo un desafío poder avanzar en estos meses en la concreción de las diferentes acciones que constituyen los objetivos de la institución", destacó su presidente, Ing. Gabriel Cerasa. Quien además enfatizó que "a pesar de las dificultades los resultados han sido sumamente positivos, prueba de esto es que seguimos teniendo un importante acompañamiento de todas las empresas que integran la institución. Hemos aprendido mucho, aciertos y errores. Debimos hacer frente a la situación, y replantearnos nuestra forma de trabajar, sin perder de vista nuestro principal foco de interés, que lo constituyen las comunidades de Campana y Zárate". Por último, aseguró que "el camino no fue sencillo pero hoy podemos decir que estamos muy contentos y gracias a esta nueva realidad incorporamos prácticas que han sido beneficiosas tanto desde el punto de vista de la organización, como así también de la preservación de los recursos". EDUCACIÓN En lo que refiere a acciones vinculadas con la educación ambiental, uno de los pilares de la acción del grupo cuyos programas se desarrollan continuadamente desde hace 10 años, se han llevado a cabo una serie de encuentros en forma remota con alumnos de diferentes instituciones y niveles educativos. En este contexto, el CICACZ apuntó los contenidos a la generación de conciencia en esto tan importante que es el cuidado del medio ambiente. A lo largo del año se trabajó con ocho instituciones educativas capacitando a más de 400 jóvenes de la región. Además el CICACZ dio continuidad a su participación en el grupo AcercaRSE junto a otras 16 organizaciones. Por ello, prosiguió con las acciones de este grupo que desde ya hace varios años viene desarrollando actividades conjuntas enfocadas en la responsabilidad social empresaria, y que este año a adecuado las acciones a nuestra nueva realidad. En el marco de dicho grupo, se trabajó fuertemente con los alumnos de todas las escuelas primarias de Campana, Zárate, y Lima a través del Programa "La Basura Sirve". En este aspecto, se buscó generar conciencia y promover la gestión adecuada del medio ambiente en el ámbito del hogar. Por otro lado, se desarrolló también de manera remota, un importante programa de capacitación para docentes de escuelas primarias de Campana, Zárate y Lima, con el objetivo de brindar herramientas y nuevos conocimientos para hacer frente desde la educación a esta situación que nos aqueja. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE El CICACZ opera en Campana y Zárate la red de monitoreo continuo de calidad del aire, la cual posee tres estaciones ubicadas en la Municipalidad de Campana, el Hogar Santa Teresita de Zárate, y en el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano también ubicada en la Ciudad de Campana. Por motivos de restricciones a la circulación y el impedimento de poder acceder a realizar al instrumental instalado el chequeo periódico, en algún momento algunas de estas estaciones debieron ser retiradas de funcionamiento. Hoy en día gracias a la mejora en la situación sanitaria, que ha posibilitado la apertura gradual de nuevas actividades, las tres estaciones están funcionando en forma correcta, y se han podido volver a realizar los chequeos periódicos, como así también las calibraciones mensuales que aseguran la confiabilidad de los datos registrados. Recientemente se ha dado también inicio al proceso de compra periódica de repuestos y consumibles, y al recambio de nuevos analizadores. Esto significa una importante asignación de recursos que tienen por objetivo la obtención de resultados confiables en las mediciones que se realizan a través del mantenimiento efectivo del instrumental utilizado. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA También en el transcurso de este año cuando la situación lo permitió se llevó a cabo un importante estudio en el curso del Río Paraná de las Palmas. Se tomaron muestras que barrieron toda la zona industrial comprendida entre las localidades de Lima y Campana. El objetivo del estudio fue tener mayor conocimiento con respecto a este importante recurso hídrico fundamental para las diferentes actividades desarrolladas en la región. SOBRE EL CICACZ Vale recordar que con la participación de 21 empresas, el CICACZ promueve acciones que contribuyen a difundir los temas relativos a medio ambiente, calidad de vida y desarrollo sustentable, en la búsqueda de obtener una gestión ambiental adecuada de sus procesos productivos. Actualmente, este comité está conformado por 21 empresas: Arauco Argentina S.A., Archroma S.A., Asoc. de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Bunge Argentina S.A., Cabot Argentina S.A.I.C., Clariant Argentina S.A., DAK Américas Argentina S.A., Ailinco L.T.M, Honda Motor de Argentina S.A., Holcim Argentina S.A., Bayer S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Odfjell TerminalsTagsa S.A., Pampa Energía S.A., Pan American Energy, Petromining S.A., Praxair Argentina S.R.L., Recovering S.A., Tenaris Siderca S.A.I.C., Termo-eléctrica Manuel Belgrano, y Toyota Argentina S.A.

