RACING VS BOCA En el inicio de la serie de Cuartos de Final de Copa Libertados, Racing Club recibe esta noche a Boca Juniors en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro comenzará a las 21.30 y será transmitido por ESPN. Antes, desde las 19.15, Santos y Gremio, que en la ida igualaron 1-1, definen al semifinalista que esperará por el vencedor del duelo entre La Academia y el Xeneize. Del otro lado del cuadro, Palmeiras eliminó a Libertad de Paraguay al imponerse 3-0 como local y cerrar 4-1 a su favor el global de la serie. En el conjunto paraguayo fue titular el campanense Adrián Martínez (fue reemplazado en el entretiempo por Oscar Tacuara Cardozo). Ahora, el conjunto brasileño espera por el ganador de la llave entre River y Nacional, que definen mañana en Montevideo. VÉLEZ LO DIO VUELTA Después de perder 2-1 en el partido de ida como local, Vélez Sarsfield logró dar vuelta la serie ante Universidad Católica: anoche, en Chile, se impuso por 3 a 1 y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Cuando parecía que todo se definía por penales, el boleto lo selló Juan Lucero en el cuarto minuto del tiempo adicionado. Ahora, el Fortín aguarda por el vencedor de la serie entre Independiente y Lanús, que definen mañana en Avellaneda. En tanto, hoy, Defensa y Justicia buscará su pase a semifinales frente a Bahía. En Florencio Varela, el equipo dirigido por Hernán Crespo intentará aprovechar la ventaja 3-2 que se trajo desde Brasil. El partido comienza a las 19.15 horas (transmite ESPN). En el segundo turno, desde las 21.30, Coquimbo Unido recibe a Junior de Barranquilla para definir al otro semifinalista de ese lado del cuadro. En la ida, los chilenos se impusieron 2-1 como visitantes. MESSI, A UNO DE PELE El argentino Lionel Messi convirtió el gol con el que Barcelona derrotó 1-0 a Levante el domingo por la 13ª fecha de La Liga de España. Con ese tanto quedó a uno del récord de Pele, quien acumuló 643 en Santos y es el jugador profesional que más veces ha convertido para un mismo club. La Pulga suma ahora 642 conquistas en el elenco catalán y hoy puede alcanzar o quebrar el record cuando Barcelona reciba a Real Sociedad en un adelanto de la fecha 19. Ayer, también en un anticipo de esa jornada, Real Madrid le ganó a Athletic Bilbao. PREMIER LEAGUE La 13ª fecha arrancó ayer con dos juegos: Wolverhampton 2-1 Chelsea y Manchester City 1-1 West Bromwich. Hoy se disputarán otros seis partidos, entre los que se destacan Leeds vs Newcastle (15.00, ESPN) y el duelo de líderes, Liverpool vs Tottenham (17.00, ESPN). BUNDESLIGA Con Nicolás González y Mateo Klimowicz como titulares, Sttutgart igualó ayer 2-2 con Union Berlin en el inicio de la fecha 12 del campeonato alemán. También jugaron: Frankfurt 3-3 Borussia Monchengladbach, Hertha Berlin 0-0 Mainz, Werder Bremen 1-2 Borussia Dortmund. Hoy juega el líder Bayern Leverkusen como visitante ante Colonia y los escoltas Bayern Munich (vs Wolfsburgo) y Leipzig (vs Hoffenheim). PRIMERA A FEMENINA En un partido pendiente de la fecha 1, San Lorenzo goleó ayer 6-0 a Estudiantes de La Plata y se confirmó como líder de la Zona C con puntaje ideal en tres presentaciones. En tanto, en la Zona A manda Boca; en la Zona B lo hace UAI Urquiza; y en la Zona D, River Plate. También todos con puntaje ideal.



16 de Diciembre de 2020

