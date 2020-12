La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/dic/2020 Fuerte colisión en Bertolini y Colón







La acompañante del Fiat 147 fue trasladada al Hospital San José por el SAME. Según fuentes policiales en el lugar, el Volkswagen Voyage transitaba por Colón cuando colisionó al Fiat 147 que cruzaba por Bertolini. Fruto del impacto, el 147 que terminó dando medio giro con su lateral izquierdo posterior deformado, finalizó su trayectoria a pocos centímetros de un Volkswagen Gol estacionado sobre la vereda de Bertolini. En tanto, el Volkswagen Voyage presentaba el frente dañado. La acompañante del 147 presentaba varios golpes y por precaución fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José donde fue asistida. Del operativo también participaron dos uniformados del Comando Patrulla asignados a la Zona 4.

El 147 dio medio giro y finalizó su trayectoria a pocos centímetros de un Gol estacionado.





El Volkswagen Voyage presentaba el frente dañado y el capot deformado. #Dato Choque en Colón y Bertolini. A las 19 hs. Un VW Voyage y un Fiat 147 Spazio, la acompañante del vehículo menor con golpes varios fue trasladada al hospital por SAME acompañada por su esposo. En el lugar Comando Patrulla zona 4 esperaba resultados. pic.twitter.com/GqNqU1NVWc — Daniel Trila (@dantrila) December 17, 2020

Fuerte colisión en Bertolini y Colón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar