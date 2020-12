La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/dic/2020 Covid-19:

Es el número más alto desde el sábado, cuando las autoridades habían notificado 26. Sin embargo el promedio semanal de casos diarios continúa estable. No se registraron fallecidos. Las autoridades sanitarias locales informaron este miércoles 18 nuevos casos de COVID-19, elevando el conteo total a los 4.065 desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo. La cifra de nuevos pacientes es la más alta desde el pasado sábado, cuando se reportaron 26. No obstante, el promedio semanal de casos diarios continúa estable: 12,7 cada 24 horas tomando en cuenta los informes de las últimas siete jornadas. Hoy en Campana hay 142 personas con el virus activo y 3.813 que recibieron el alta (ayer se sumó otra). En tanto, el número de víctimas fatales se mantiene en 110. Esto hace que la tasa de letalidad esté bajando: desde el lunes a hoy pasó de 2,73, a 2,71. En la región, Pilar fue el distrito que más casos nuevos notificó este miércoles: fueron en total 49, lo que eleva el acumulado de contagios confirmados a 13.891. El vecino partido informó asimismo 43 recuperados y, por fortuna, ningún fallecido. De esta manera, desde marzo Pilar tiene 955 casos activos, 12.592 vecinos recuperados y registra 304 muertes a raíz de COVID-19. Más atrás en el orden de las malas noticias vinculadas a la pandemia aparece Escobar, que sumó 33 positivos y un fallecido. La buena es que reportó 20 altas médicas. El distrito de la flor muestra 1.142 infecciones en curso, un total de 8.233 personas recuperadas y 257 fallecimientos, lo que hacen 9.632 los casos de COVID-19 acumulados. Por su parte, el sistema sanitario zarateño detectó 21 casos de coronavirus -18 en Zárate y 3 en Lima- y le dio de alta a 5 pacientes, mientras que este miércoles se detectaron 49 casos sospechosos que se agregan a los 230 que esperan confirmación del hisopado. El partido de Zárate posee de esta manera 363 casos activos, 3.132 recuperados y 121 muertes, totalizando 3.616 infecciones en el año. Por último, Exaltación de la Cruz tuvo dos casos nuevos y le dio de alta a cinco pacientes, con 12 todavía aguardando los resultados de sus análisis. El distrito reúne 41 activos, 988 recuperados y 26 decesos, para un total de 1.057 casos. A nivel país fueron confirmados 6.843 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.517.046 positivos , de los cuales 1.347.914 son pacientes recuperados y 127.767 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 162 nuevas muertes: 105 hombres y 56 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.365. Además, en las últimas 24 horas fueron realizados 34.599 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.373.384 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 96.379 muestras por millón de habitantes.





EL MUNICIPIO COMENZÓ CON LA CLAUSURA DE BARES QUE REALIZARON EVENTOS NO PERMITIDOS Durante el fin de semana locales nocturnos realizaron eventos que no están habilitados por los protocolos vigentes poniendo en riesgo la salud de los vecinos. Tal como se había anunciado en las últimas horas, la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones del Municipio comenzó con las inspecciones y clausuras de bares y pubs que incumplieron con las medidas vigentes. En el primer día, estas tareas comenzaron por el pub Cielo, que fue clausurado por inspectores municipales, mientras que en las próximas horas continuarán las acciones en otros lugares donde se comprobó la realización de actividades no permitidas. Desde Inspección se realizaron las actas correspondientes y ahora las actuaciones serán remitidas al juzgado Municipal de Faltas, para que evalúe que temperamentos tomar. Las sanciones, además de multas, pueden incluir hasta el retiro definitivo de la habilitación. #Dato La Secretaria de Salud de la Municipalidad de #Campana informa hoy 18 nuevos casos confirmados de #COVID19 y 1 paciente recuperado. Así los casos activos ascienden a 142 personas, que están cursando la enfermedad. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/d9G4NHrN5L — Daniel Trila (@dantrila) December 16, 2020

