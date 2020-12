Para López Ruiz la instancia local está agotada

El Secretario Previsional y Paritario del Sindicato Municipal se refirió al estado de las negociaciones con el Ejecutivo Municipal. "No pretendemos que nos den el 31%, pero tampoco pretendemos que nos den un 4% y la cierren de prepo", señaló.

"Esperamos el cobro del medio aguinaldo y el bono, además del 4% otorgado por decreto con el sueldo del mes de diciembre. Eso no tenemos fecha todavía, seguramente lo pagarán antes del 31 como normalmente se viene haciendo. Lo lamentable es que no se haya podido cerrar una paritaria como todos esperábamos, para que el trabajador municipal pueda recibir un salario digno y dejemos de perder lo que se está perdiendo en los últimos 4 años. Recordemos que del 2015 a la fecha, lo único que se mantuvo la paritaria en niveles normales fue en 2017 cuando se utilizó la cláusula gatillo, lo que llevó a que no se perdiera respecto a la inflación. 2016 se perdió aproximadamente un 11 ó 12%, en 2018 se volvió a perder, y en 2019 se volvió a perder más allá de que dicen que se otorgó un aumento del 47% pero no es real porque dentro del porcentaje otorgado, que fue en el básico, también se otorgaron sumas fijas que son pan para hoy pero mañana no la tenés. Muchos de esos valores, inclusive los del 2019 otorgados por decreto en el segundo semestre, los jubilados no lo vieron. Este 4% de aumento los jubilados tampoco lo van a ver. El bono, tampoco lo van a ver… Todo lo que se otorgue por decreto, los jubilados y pensionados municipales no lo ven. De todo eso no se habla, no lo mencionan, y es lo que a nosotros más nos preocupa", señaló ayer Claudio López Ruiz en diálogo con la prensa que fue convocada en la vereda de la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales.

¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores municipales?

Es muy conflictiva. Estamos hablando de que hay básicos de $20 mil que con un 4%, para todo el 2020 le dan $800 pesos de aumento. Hay una inflación estimada de un 35.6%, le restás el 4 y estamos hablando que solamente en el 2020 estamos hablando que perdemos un 30% sobre la inflación. Es muchísimo. Uno puede entender la situación del municipio, la caída en la recaudación. Pero los municipios de la provincia de Buenos Aires están cerrando con valores del veintipico o treinta por ciento de aumento… ciudades que tienen hospitales municipales también. Quizá los básicos sean menores, pero me parece que la diferencia es mucha. Un 4% a lo que otorgan otras localidades es mucha diferencia.

Como paritario, ¿ha visto una posición muy intransigente del Ejecutivo?

En la última reunión hubo una propuesta mejorada, pero siempre sosteniendo un 4% de aumento para el año 2020. Acá se habla mucho de un 10% que se otorga, y no hay un 10% de aumento real para la paritaria del 2020. Porque es un 4% y un 6% que es lo que finalmente se firmó por decreto, y ese 6% sería teóricamente a cuenta de aumentos de la paritaria 2021. Es decir, no cerramos el 2019, no cerramos el 2020, y nos están imponiendo un aumento para el 2021. Negociar es intercambiar ideas y propuestas, si vos querés imponerme algo se acabó la negociación. No la hay. Entonces, se está violando lo que es la Ley de Paritarias, se está violando lo que estableces el Convenio Colectivo, lo que establece la Ley 14656 y lo que establece la Ley de Asociaciones Profesionales. Si ellos se sostienen en el 4% nosotros no vamos a firmar el cierre de paritarias 2020 como no firmamos tampoco el cierre del 2019 con una pérdida sustancial de casi un 18%.

¿Estiman que habrá una nueva reunión antes de fin de año?

Todos esperamos que sí, y que podamos mejorar en algo. Aunque sea, que se transfiera a pagar en 2021 parte de lo que se está perdiendo en 2020. Lo pueden hacer: transferencias de partidas, ampliación de partidas para lo que es el salario de los trabajadores, e incluirlo en lo que sería el acuerdo 2020, y firmar. Así, cerramos el 2020 y empezamos a hablar del 2021. De hecho les propusimos que ese 6% lo incorporen al 2020, no lo quisieron hacer y ya no queda mucho más para hablar ¿eh? Perdemos un 31% este año… no pretendemos que nos den el 31%, pero tampoco pretendemos que nos den un 4% y la cierren de prepo porque, insisto: no estamos hablando de negociaciones, estamos hablando de imposiciones.

Se dijo que la Federación de Sindicatos Municipales iba a llevar el caso a La Plata…

Están trabajando en la presentación que se va a llevar directamente al Ministerio de Trabajo en La Plata. La instancia local ya está terminada. Hablamos nos sólo de la paritaria, sino también de la violación de la paritaria, la violación de distintos ítems como la entrega de mudas de ropa que no se estaba realizando: no se hizo en tiempo y en forma en el último año y medio, 25 artículos del Convenio Colectivo que no se están cumpliendo, la carrera profesional, la carrera administrativa, el jardín maternal, los ascensos automáticos, la posibilidad de concurso… un montón de cosas que no se están cumpliendo.