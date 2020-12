La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/dic/2020 "Las cartas del destino" por Celia Krauczuk













Es la primera novela de una joven nacida en Zárate pero que hace siete años vive en nuestra ciudad. Ya se puede conseguir en la librería Byblos de nuestra ciudad. "Espero que aquellos que la adquieran puedan quedar atrapados en la historia, como quedé yo al escribirla", resalta. "Las cartas del destino", así se titula la primera novela de Celia Krauczuk (37), idea que le ronda en su cabeza desde su adolescencia. "Tenía en la mente su inicio y su fin, no el desarrollo. A raíz de escuchar acerca de tanta gente que recurre a leerse las cartas, y al observar cómo lo que te dicen condiciona el accionar a futuro, es que se me ocurrió cómo unir en el camino de mi novela las historias que se iban a ir entretejiendo", argumenta. La novela fue escrita en el 2018 y durante la pandemia decidió publicarla. "Soy Licenciada en Psicopedagogía (M.P. Nº 2363), trabajo con obras sociales que se habían demorado a inicios de año y cuando en mayo se pusieron al día, con todo el dinero junto, decidí invertir en ella", explica. El libro de 306 páginas es de Editorial Tinta Negra, así como también la elección de la imagen de tapa. "En un comienzo yo la había pensado con la figura de la reina, el rey y el loco (el arlequín que es la figura del enamorado en el tarot). La editorial me ofrece esta imagen que fue la que acepté porque da cuenta de lo azaroso que es el destino, de acuerdo a cómo uno va interpretando las señales, o cómo lo entendemos condicionados por lo que inconscientemente queremos escuchar". Luego de finalizada su novela, la autora destaca tres cosas: "cómo puede influenciar en la vida de las personas la curiosidad por intentar saber el futuro (la sugestión), la hermosa sensación que da la aparición de personas en nuestras vidas, hasta que llega la indicada, y la diferencia que se siente cuando sabés que es esta la persona correcta. Que es acá y se acabó la búsqueda y por último un final totalmente inesperado, pero que nos dejará con la ilusión, o no, de que todo lo que soñamos puede ser posible acorde a "Las cartas del destino". "Espero que aquellos que la adquieran puedan quedar atrapados en la historia, como quedé yo al escribirla", sentenció la joven. Celia se define como una mujer inquieta, activa y decidida. "Generalmente no puedo hacer una sola cosa a la vez, y siempre resuelvo, necesito tener las cosas controladas para estar tranquila". A raíz de esto es que la joven adelantó a La Auténtica Defensa que en los espacios libres que tuvo en la pandemia, debido a que el tiempo de trabajo en domicilio se triplicó, escribió su segunda novela la que espera terminar este verano. Aquellos interesados en adquirir la novela se puede conseguir en la librería Byblos en Campana, en librería La Preferida en Zárate, sino a través de Ebook en la página www.tintalibre.com.ar





"Las cartas del destino" por Celia Krauczuk

