Contra el Covid-19:

El objetivo es evitar el aumento de casos Covid-19 en éstas vacaciones de verano La Provincia lanzó una campaña encabezada por su Ministerio de Comunicación con cuidados para el verano que apunta a apelar a la responsabilidad y la solidaridad de todas y todos los bonaerenses y evitar el resurgimiento de casos por coronavirus. Para esto, desde la cartera de Salud se delineó que la fórmula del cuidado para esta temporada es el ABCD: A de agua para lavarse las manos, B de barbijo para ir a todos lados, C de cuidados al volver a casa y ambientes con circulación de aire; y D de distanciamiento social. Desde el inicio de la pandemia, fueron diseñadas diferentes estrategias de comunicación por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que resultaron claves para informar las medidas de protección necesarias y los protocolos elaborados con la llegada de este virus. En este momento, la preocupación por una segunda ola de casos registrada en otros países tras el verano, hace imprescindible reforzar los conceptos básicos de autocuidado. En el mismo sentido, se puso en marcha también una campaña de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde se pide extremar los cuidados 10 días antes de las celebraciones, es decir evitar encuentros y limitar al máximo las salidas, sobre todo aquellas personas que vayan a reunirse con personas de riesgo. Además de este autoaislamiento, desde la cartera de Salud provincial remarcan también los recaudos indispensables que hay que tomar durante las reuniones familiares; como festejar al aire libre, respetar la distancia social, usar el tapabocas, y lavarse las manos frecuentemente. Estas recomendaciones son las mismas que forman parte de la fórmula del cuidado ABCD que se busca instalar durante todo el verano para evitar el resurgimiento de casos COVID-19. Esta campaña comunicacional insta a la población a la utilización de AGUA y ALCOHOL para lavarse las manos cada vez que salen o entran en contacto con objetos que puedan transmitir el coronavirus; con la B hace referencia al uso de BARBIJO en todos lados porque es una manera eficiente de prevenir contagios, con la C indica la necesidad de CIRCULACIÓN de aire en los ambientes y el CUIDADOS AL VOLVER A CASA; y la D del DISTANCIAMIENTO SOCIAL, mantener los 2 metros de distancia siempre, no compartir vasos, mates ni cubiertos. SISTEMA DE ATENCIÓN AL TURISTA (SAT) Estas estrategias que se difundirán en medios y redes sociales para instalar estos cuidados durante el verano, serán comunicadas también en las 50 postas sanitarias distribuidas a lo largo de las playas de la costa atlántica que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso para estar presente en cada ciudad turística. Allí brindarán información, entregarán tapabocas y alcohol y orientarán a las personas que tengan síntomas de COVID-19 durante la temporada. Esta iniciativa forma parte del Sistema de Atención al Turista (SAT) que este año de pandemia tendrá una impronta diferente porque hará eje en evitar la circulación del coronavirus entre los veraneantes; y buscará descomprimir la demanda de atención en los sistemas de salud locales. Por otra parte, para la realización de hisopados y PCR con Neokits, un método que proporciona el diagnóstico en sólo una hora, se instalarán cinco unidades de refuerzo sanitario en San Bernardo, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso. Además, se llevarán cuatro unidades sanitarias móviles al Partido de la Costa y las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell y Miramar para dar atención de primeros auxilios o de patologías leves.



Contra el Covid-19:

Provincia lanzó la Campaña "ABCD", una fórmula de cuidados durante el verano

